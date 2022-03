Die russische Führung hat westlichen Staaten im Umgang mit Russland Nazi-Methoden vorgeworfen. Präsident Wladimir Putin verglich die Absage von Auftritten russischer Künstler im Westen am Freitag mit den Bücherverbrennungen der Nazis. Zuvor hatte Außenminister Sergej Lawrow Äußerungen europäischer Politiker bereits mit denen von Adolf Hitler verglichen.



"Heute versucht man, ein tausend Jahre altes Land auszulöschen - ich spreche von der fortschreitenden Diskriminierung von allem, was mit Russland in Verbindung steht", sagte Putin in einem im Fernsehen übertragenen Gespräch mit Künstlern. "Das letzte Mal, dass eine solche Massenkampagne zur Vernichtung unerwünschter Literatur ausgeführt wurde, war vor fast 90 Jahren von den Nazis in Deutschland. Wir erinnern uns noch gut an die Bilder von brennenden Büchern auf öffentlichen Plätzen."



Lawrow bezog sich besonders auf westliche Wirtschaftssanktionen: "Man hat uns einen wahrhaft totalen hybriden Krieg erklärt", sagte er. Viele europäische Politiker würden derzeit "mit diesem Begriff aus dem Deutschland unter Hitler" erklären, "was sie mit Russland machen wollen". Aus ihrem Ziel - "die russische Wirtschaft als Ganzes zu zerstören, zu brechen, zu vernichten, zu ersticken" - machten sie keinen Hehl, sagte der Außenminister.



Russland sieht sich derzeit beispiellosen Sanktionen auf allen Gebieten ausgesetzt. Einziger Zweck ist, Putin zu einem Waffenstillstand zu bewegen und über Verhandlungen der Ukraine wieder zu ihrer Souveränität zu verhelfen.