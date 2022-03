Die Entscheidung, die Militäroperationen in der Region Kiew zu reduzieren, sei angesichts des Verlaufs der Verhandlungen mit Kiew getroffen worden, teilt der Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin in Istanbul mit

Seit mehr als einem Monat tobt Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. Neue Friedensgespräche in Istanbul lassen hoffen. Verfolgen Sie die wichtigsten Entwicklungen im stern-Liveblog.

Auch am 34. Tag des Krieges dauern die Kämpfe in der Ukraine unvermindert an. Russland hat Teile des Landes im Norden, Osten und Süden unter Kontrolle, trifft dort aber auf heftigen Widerstand. In einigen Gebieten meldet die Ukraine Erfolge bei Gegenangriffen – so beispielsweise im Kiewer Vorort Irpin, der wieder in ukrainischer Hand sei, so die Behörden.

In Istanbul verhandeln Vertreter Russlands und der Ukraine erstmals seit fast drei Wochen wieder direkt über einen Waffenstillstand. Die Gespräche sollten bis Mittwoch dauern. Zu den zentralen Themen gehörten nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "Sicherheitsgarantien und die Neutralität" sowie der Status der Ukraine als "atomwaffenfreier Staat".

Das Wichtigste im Überblick:

Russland will nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums seine "militärischen Aktivitäten" in der Ukraine bei Kiew und Tschernihiw deutlich reduzieren

USA verlegen Jets für elektronische Kampfführung nach Deutschland

Berichte über Vergiftungssymptome bei Abramowitsch

Russland besteht auf Gaslieferungen gegen Rubel

Lesen Sie hier alle Entwicklungen des Tages in unserem Liveblog.

Live Blog Tag 34 im Ukraine-Krieg Florian Schillat Die türkische Regierung wertet die Ergebnisse der Friedensverhandlungen in Istanbul als deutliche Schritte zu einem Ende des Kriegsin der Ukraine. Bei den Gesprächen der russischen und ukrainischen Delegation seien "die bedeutendsten Fortschritte" seit Beginn der Gespräche erzielt worden, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Er fügte hinzu, der Kriege müsse "jetzt enden". Russland hat in Folge der Gespräche angekündigt, seine "militärischen Aktivitäten" in der Ukraine bei Kiew und Tschernihiw deutlich reduzieren zu wollen. Moskau hatte seinen Angriffskrieg auf die Ukraine vor gut einem Monat begonnen. Es war die erste Ankündigung zu einem Rückzug dieser Art von russischer Seite.

Florian Schillat Der Kreml hält den weiteren Dialog zwischen Russland und den USA trotz der jüngsten Missstimmungen wegen Äußerungen von US-Präsident Joe Biden für notwendig. Die "persönlichen Beleidigungen" Bidens gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hätten aber einen "negativen Einfluss" auf die Beziehungen beider Länder, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau nach Angaben der Agentur Interfax. "Dennoch ist der Dialog zwischen Russland und den USA in jedem Fall notwendig", betonte Peskow. "Das liegt nicht nur im Interesse beider Länder, sondern im Interesse der ganzen Welt." Früher oder später müssten Russland und die USA etwa über Fragen der strategischen Stabilität und der Sicherheit reden.



Biden hatte Putin am Samstagabend bei einer Rede in Warschau einen "Diktator" genannt und mit den Worten geschlossen: "Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben." Das Weiße Haus betonte danach umgehend, das sei kein Aufruf zum Sturz Putins.

Florian Schillat US-Präsident Joe Biden führt heute ein neues Telefonat mit mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Daran sollten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, der britische Premierminister Boris Johnson und der italienische Regierungschef Mario Draghi teilnehmen, teilte das Weiße Haus mit. Bei dem Gespräch um 9.15 Uhr Ortszeit (15.15 Uhr MESZ) werde es "um die jüngsten Entwicklungen bei Russlands Invasion der Ukraine" gehen, hieß es weiter. Zuvor waren bei den russische-ukrainischen Verhandlungen in Istanbul nach Angaben beider Seiten Fortschritte erzielt worden.

Yannik_Schueller Die ukrainische Seite fordert ihrerseits in Istanbul ein "internationales Abkommen", um die Sicherheit der Ukraine zu garantieren.



Mehrere Länder sollten als Unterzeichnerstaaten die Garanten sein, erklärt der ukrainische Chefunterhändler David Arachamia nach den mehrstündigen Gesprächen in Istanbul. "Wir wollen einen internationalen Mechanismus zu Sicherheitsgarantien, bei dem die Garanten-Staaten sich entsprechend des Artikels 5 der Nato und sogar in einer noch härteren Form verhalten würden."



Arachamia machte zugleich auch deutlich, dass aus seiner Sicht die Ergebnisse von Istanbul "ausreichend" seien für ein Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Kreml-Chef Putin.

Yannik_Schueller Der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski lobt die jüngste Runde der Verhandlungen zur Beendigung des Krieges mit ukrainischen Vertretern als konstruktiv.



"Gerade sind die Gespräche mit der ukrainischen Seite zuende gegangen. Die Gespräche sind konstruktiv verlaufen", sagt Medinski in Istanbul zu Journalisten. Der Beauftragte des russischen Präsidenten Wladimir Putin erklärte zudem, dass Russland bereit sei, "zwei Schritte zur Deeskalation des Konflikts" zu unternehmen. Einer davon betreffe die militärische und einer die politische Ebene.



Die ukrainische Seite habe eine "verständlich formulierte Position für die Aufnahme in einen Vertrag" überreicht. "Diese Vorschläge werden in naher Zukunft geprüft, dem Präsidenten vorgelegt und von uns entsprechend beantwortet", so Medinski weiter.

Yannik_Schueller Russland will nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums seine "militärischen Aktivitäten" in der Ukraine bei Kiew und Tschernihiw deutlich reduzieren. Es ist die erste Ankündigung zu einem Rückzug dieser Art von russischer Seite.



Diese Entscheidung sei angesichts des Verlaufs der Verhandlungen mit Kiew getroffen worden, teilt der Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin in Istanbul mit.



Der Schritt solle dazu dienen, gegenseitig Vertrauen aufzubauen und die Bedingungen für weitere Verhandlungen zu schaffen, sagte Fomin. Die Ukraine sei dabei, einen Vertrag vorzubereiten über einen neutralen Status des Landes ohne Atomwaffen. Russland gehe davon aus, dass die Ukraine dazu entsprechende Entscheidungen treffe. Eine ausführliche Information über die Vereinbarungen von Istanbul solle es nach der Rückkehr der Delegation nach Moskau geben.



Unterdessen teilte der ukrainische Generalstab mit, im Gebiet um die Hauptstadt Kiew und die nordukrainische Großstadt Tschernihiw werde der Abzug einzelner Einheiten der russischen Streitkräfte beobachtet.

Yannik_Schueller Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Westen augerufen, seine Abhängigkeit von Gas, Kohle und Öl aus Russland so schnell wie möglich zu beenden.



Europa muss so schnell wie möglich Nein zu russischem Öl sagen

- Präsident Selenskyj in einer Videoansprache vor dem dänischen Parlament



Vor dem dänischen Parlament hat er Dänemark für die Hilfe und Unterstützung bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs auf sein Land gedankt, zugleich aber weitere Sanktionen gegen Moskau gefordert. Der Handel mit Russland müsse blockiert, russische Schiffe beschlagnahmt werden. Die Umstellung auf erneuerbare Energien in Europa müsse beschleunigt werden.



Selenskyj sprach außerdem über die Lage in der belagerten Hafenstadt Mariupol. Was die russischen Truppen dort machten, sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit . Dies geschehe vor den Augen der gesamten Welt. Er fragte, warum die Welt nicht eingegriffen habe.



Täglich werde sein Land von tödlichen russischen Raketen angegriffen, berichtete der Präsident. Ziel Russlands sei es, die Grundlagen der Ukrainerinnen und Ukrainer für ein normales Leben vollständig zu zerstören. Vier Millionen Ukrainer hätten ihr Land bereits verlassen, darunter vor allem Frauen und Kinder.



Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Yannik_Schueller Fünf Gripen-Kampfjets der tschechischen Armee sind nach Litauen geflogen, um sich an der Nato-Luftraumüberwachung über dem Baltikum zu beteiligen.



Die Maschinen vom Typ Saab JAS-39 werden künftig auf dem Flughafen Siauliai stationiert sein. "Die Verteidigung der Nato-Ostflanke war schon immer in unserem Interesse - selbst vor der russischen Invasion in die Ukraine", sagt die tschechiche Verteidigungsministerin Jana Cernochova.

Yannik_Schueller Wie die regierungskritische belarussische Online-Plattform "Nexta" berichtet, schätzt der ukrainische Premierminister Denys Shmyhal die vorläufigen wirtschaftlichen Verluste der Ukraine durch den Krieg auf eine Billion US-Dollar.



https://twitter.com/nexta_tv/status/1508766405981790215

Yannik_Schueller Russland weist insgesamt zehn Diplomaten der drei EU- und Nato-Mitgliedsländer Estland, Lettland und Litauen aus. Dies sei die Reaktion darauf, dass die drei baltischen Staaten ihrerseits zehn russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt und des Landes verwiesen hätten, teilt das Außenministerium mit.



Die baltischen Länder hatten die Ausweisungen der russischen Diplomaten mit Aktivitäten begründet, die "nicht mit ihrem diplomatischen Status vereinbar" seien. Die Entscheidung sei zudem Ausdruck der Solidarität mit der von Russland angegriffenen Ukraine.

Yannik_Schueller Bei einem russischen Angriff auf die Regionalverwaltung in der südukrainischen Stadt Mykolajiw sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens sieben Menschen getötet und 22 weitere Menschen verletzt worden.



Die Trümmer würden derzeit noch durchkämmt auf der Suche nach weiteren Opfern, so Selenskyj in einer Videobotschaft vor dem dänischen Parlament. Mykolajiw steht seit Wochen unter russischem Beschuss, zuletzt hatten die Angriffe auf die Stadt jedoch nachgelassen.



Yannik_Schueller Nach Spekulationen um die Rolle von Roman Abramowitsch bei den russisch-ukrainischen Verhandlungen hat der Kreml nun offiziell die Vermittlerrolle des Oligarchen bestätigt.



"Abramowitsch spielt eine Rolle bei der Vermittlung von Kontakten zwischen den russischen und ukrainischen Parteien", sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Der Oligarch sei bei den Verhandlungen in Istanbul dabei, obwohl er kein offizielles Mitglied der russischen Delegation sei.



Berichte über eine angebliche Vergiftung Abramowitschs hat der Kreml als Teil eines "Informationskrieges" bezeichnet.

Yannik_Schueller Die Europäische Union organisiert Impfstoff für ukrainische Kinder.



Man habe vom französischen Pharmakonzern Sanofi 200.000 Dosen gegen Diphtherie und Tetanus erhalten, die an die Ukraine gehen sollten. Über den Katastrophenschutzmechanismus der EU sollten zudem 70.000 Dosen an Tschechien, die Slowakei und das Nicht-EU-Land Moldau gehen.



"In der Tat haben wir große Lücken bei denjenigen, die aus der Ukraine kommen, nicht nur was die Corona-Impfung angeht, sondern auch was andere Impfungen angeht", so Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bei einem Treffen der EU-Gesundheitsminister in Brüssel.

Florian Schillat Rund viereinhalb Wochen nach der russischen Invasion in die Ukraine machen Unterhändler der beiden Länder einen neuen Anlauf für Friedensgespräche. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan begrüßte die Delegationen am Morgen in Istanbul.



Russische Medien veröffentlichten Fotos, auf denen zu sehen ist, dass auch der Oligarch Roman Abramowitsch bei der Begrüßung in Istanbul dabei war.



https://twitter.com/rianru/status/1508707392753655809



Auch die britische BBC berichtete, dass Abramowitsch bei den Verhandlungen vor Ort sei. Er sei im Gespräch mit dem türkischen Präsidenten gesehen worden.



Der Milliardär soll gute Kontakte zu Russlands Präsident Wladimir Putin haben. Am Montag war bekannt geworden, dass Abramowitsch und zwei ukrainische Unterhändler möglicherweise Ziel eines Giftanschlags geworden waren, nachdem sie an einem Treffen in Kiew teilgenommen hatten.

Florian Schillat In der Ukraine werden laut einer Schätzung des Roten Kreuzes 18 Millionen Menschen humanitäre Hilfe benötigen. Das sei ein Drittel der Bevölkerung, sagte Francesco Rocca, der Präsident der Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC). "Niemand in der Ukraine bleibt von dem Konflikt verschont", sagte er bei einer Pressekonferenz in Genf. Seit dem Beginn der russischen Invasion haben die Vereinten Nationen und ihre Partnerorganisationen erst 900.000 besonders hilfsbedürftige Menschen versorgen können, wie das UN-Nothilfebüro OCHA bekanntgab.

