Bald vier Wochen tobt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Zahl der zivilen Opfer wächst; in Kiew werden immer mehr Gebäude zerstört. Verfolgen Sie die wichtigsten Entwicklungen im stern-Liveblog.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angekündigt, über jeden möglichen "Kompromiss" bei den Verhandlungen mit Russland sein Volk entscheiden zu lassen. Die Inhalte eines möglichen Abkommens könnten "historische" Veränderungen bedeuten, sagte der Staatschef in einem am Montagabend veröffentlichten Interview mit der Nachrichten-Website Suspilne. Entschieden werde darüber von ukrainischer Seite am Ende in einem Referendum.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine am 24. Februar haben sich Unterhändler Kiews und Moskaus zu mehreren Verhandlungsrunden getroffen. Die Türkei, die eine Vermittlerrolle eingenommen hat, hatte am Sonntag Fortschritte in den Gesprächen gemeldet. In den Verhandlungen geht es demnach unter anderem um die von Russland geforderte "Neutralität" der Ukraine, den Status der sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk sowie um den Status der 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim.

Die wichtigsten Meldungen des Tages in Kürze:

Ukrainischer Präsident Selenskyj ruft zu Widerstand auf

Russischer Vize-Außenminister: Beziehung zu USA am Rande des Abbruchs

Mehrere Brände im Sperrgebiet um Atomkraftwerk Tschernobyl

Ukrainische Flüchtlinge geraten zunehmend ins Visier von Verbrechern. Menschenrechtsoragnisationen und die Gewerkschaft der Polizei fordern einen stärkeren Schutz der Menschen

Mindestens 62 ukrainische Gesundheitseinrichtungen fer russischer Angriffe

EU plant "Treuhandfonds zur Solidarität mit der Ukraine" zur Unterstützung der Ukraine

Die neusten Entwicklungen in unserem Liveblog.

Live Blog Tag 27 im Ukraine-Krieg Christine Leitner Unterdessen meldet das Weiße Haus, dass der Westen neue Sanktionen gegen Russland verhängen werde. Die konkreten Maßnahmen sollen laut Sicherheitsberater Jake Sullivan am Donnerstag verkündet werden. Bereits bestehende Sanktionen sollen zudem verschärft werden.

Christine Leitner Und wieder geht der Ukraine-Krieg auf Kosten des Luxus: In Gibraltar ist die Jacht des russischen Oligarchen Dimitri Pumpianski beschlagnahmt worden. Wie die Behörden mitteilten, lag beim Obersten Gericht Gibraltars ein Antrag auf Beschlagnahme vor, der von einer "großen internationalen Bank" gestellt worden sei.



Pumpianski ist Chef des größten russischen Pipeline-Herstellers TMK. Daher bestehen gegen ihn auch Sanktionen der EU im Zusammenhang mit der russischen Invasion in der Ukraine. Mehrere europäische Länder, darunter Spanien, Italien und Frankreich, haben Jachten von sehr reichen Russen beschlagnahmt.

Christine Leitner Anders als Deutschland will Litauen künftig von russischen Energieimporten unabhängig werden. bezieht nach Parlamentsangaben jährlich Energieressourcen (Öl, Gas und Strom) im Wert von mehr als drei Milliarden Euro von Russland. Jetzt fordert das Parlament einen Lieferstopp von Energieressourcen aus Russland. In einer am Dienstag einstimmig angenommenen Entschließung fordert die Volksvertretung Seimas die Regierung in Vilnius auf, Lösungen vorzulegen, um den Import und Verbrauch von russischem Öl und Erdgas so schnell wie möglich zu stoppen. Dazu sei auch ein rechtlicher Rahmen auszuarbeiten, der es Unternehmen ermöglicht, bestehende Verträge über russische Energie-Lieferungen kündigen zu können.

Christine Leitner Während sich die deutsche Bundesregierung weigert, auf Energieimporte aus Russland zu verzichten, zieht ein Ölkonzern drastische Konsequenzen. Der französische Energieriese Total will bis zum Jahresende kein russisches Erdöl mehr kaufen. Es sollten keine neuen Verträge mehr geschlossen oder bestehende verlängert werden, teilte der Konzern mit. Bereits zuvor hatte Total bekannt gemacht, kein russisches Erdöl mehr auf dem Spotmarkt, also kurzfristig, zu kaufen. Von dem Schritt wird auch die Raffinerie im sachsen-anhaltinischen Leuna betroffen sein. Man werde für diese eine Alternative schaffen, hieß es von Total.

Christine Leitner Weil US-Präsident Joe Biden seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin als "Kriegsverbrecher" bezeichnet hatte, wurde gestern der US-Botschafter in Moskau einbestellt. Trotz der angespannten Lage betonen die Vereinigten Staaten, wie wichtig diplomatische Beziehungen seien. "Ich möchte direkt sagen, dass die Vereinigten Staaten nicht die Absicht haben, die Botschaft in Moskau zu schließen", sagte der US-Botschafter in Moskau, John Sullivan, der oppositionellen russischen Zeitung "Nowaja Gaseta". "Und Präsident (Joe) Biden hat nicht die Absicht, mich als Botschafter abzuberufen."



Zugleich sagte Sullivan: "Nichtsdestotrotz haben wir Anzeichen vonseiten der russischen Führung gesehen, die darauf hindeuten, dass die diplomatischen Beziehungen beendet werden könnten. (...) Das wurde nicht explizit ausgesprochen, aber so eine Drohung klang an."



Aus dem Außenministerium in Moskau hieß es zuletzt, dass die russisch-amerikanischen Beziehungen "an den Rand des Abbruchs" geraten seien.

Christine Leitner Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den früheren Sowjetrepubliken Georgien und Moldau die Unterstützung Deutschlands und der EU zugesagt - insbesondere mit Blick auf die hohe Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine. Nach Angaben seines Sprechers telefonierte der Kanzler mit dem georgischen Ministerpräsidenten Irakli Gharibaschwili und der moldauischen Präsidentin Maia Sandu.



"Die Gespräche dienten vor allem dem Austausch über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und dessen Auswirkungen auf die Länder der Region", erklärte der Sprecher. Gerade bei der "Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit Flüchtenden aus der Ukraine" wollten Deutschland und die EU helfen.

Christine Leitner Die russischen Streitkräfte haben bei ihrem Angriff auf die Ukraine nach Einschätzung aus der US-Regierung weiterhin mit großen logistischen Problemen zu kämpfen. Mängel gebe es nicht nur bei Lebensmitteln und Treibstoff, sondern auch bei der Ausrüstung für die Soldaten, sagte ein hochrangiger Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums. "Wir haben Hinweise darauf erhalten, dass einige Soldaten tatsächlich Erfrierungen erlitten haben und aus dem Kampf genommen wurden. Sie haben also weiterhin Probleme mit der Logistik und der Versorgung." Bei der Kommunikation untereinander hätten die russischen Truppen ebenfalls Probleme.



Der Pentagon-Vertreter führte die logistischen Schwierigkeiten der russischen Streitkräfte auf den anhaltenden Widerstand der Ukrainer und auf schlechte Planung zurück. Die Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Brennstoff würden auch die Marine betreffen. "Sie machen sich Sorgen darüber, ob sie ihre Schiffe weiterhin mit Treibstoff versorgen können."

Christine Leitner Trotz aller Kritik will Bundeskanzler Olaf Scholz weiter Energie-Importe aus Russland beziehen. Einem Importstopp hatte er kurz vor den Gipfeltreffen von EU, G7 und Nato in Brüssel klar abgelehnt. Die Position der Bundesregierung sei unverändert, sagte Scholz in Berlin. Das gelte auch für viele andere EU-Mitgliedsstaaten, deren Abhängigkeit von russischer Energie noch größer sei. "Niemanden darf man in dieser Hinsicht im Regen stehen lassen."



Sanktionen müssten einerseits einen starken Effekt auf Russland haben, andererseits aber auch für die eigene Volkswirtschaft verkraftbar sein, betonte Scholz. "Wir müssen ja sehr klar sein: Das kann sein, dass es sich hier nicht um eine kurze Angelegenheit handelt, sondern um eine längere Auseinandersetzung. Und da müssen wir das alle gemeinsam durchhalten."

Christine Leitner Der Ukraine-Krieg macht sich hierzulande nicht nur in Form von Schlagzeilen und Flüchtlingen bemerkbar. In den Supermärkten bekommen Konsumenten zu spüren, was der Krieg für die Versorgung bedeutet. Hier zu sehen: Leere Mehlregale in einem Supermarkt in Stralsund. Die Regale für manche Produkte sind weitestgehend abgegrast. Ähnlich sieht es beim Speiseöl aus. (Foto: Stefan Sauer/dpa) Bild entfernen

Christine Leitner Wie neutral können EU-Länder im Ukraine-Krieg sein? Diese Frage hat in Österreich eine hitzige Diskussion entfacht. Die liberalen Neos hatten vorgeschlagen, den ukrainischen Präsidenetn Selenskyj vor dem österreichischen Parlament sprechen zu lassen. SPÖ und FPÖ hatten dies abgelehnt. Laut dem Fraktionsvorsitzenden der FPÖ, Herbert Kickl, wolle man auch Putin oder jede andere Kriegspartei nicht zu solch einer Rede einladen. "Wir sind für eine aktive Neutralität und nicht für eine Alibi-Neutralität." Die FPÖ habe deshalb einen "Fünf-Punkte-Plan zum Schutz der Neutralität" vorbereitet.



Dass Selenskyj vor dem österreichischen Parlament sprechen sollte, hatten die liberalen Neos vorgeschlagen. "Wir Neos sind überzeugt davon, dass man in einer solchen Situation klar Stellung beziehen muss. Und das bedeutet auch, dass der ukrainische Präsident wie in anderen Ländern auch im österreichischen Parlament sprechen darf", forderte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Nikolaus Scherak.

Thomas Krause SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese hat Kritik der Union am Krisenmanagement der Bundesregierung in Sachen Flüchtlingsaufnahme zurückgewiesen. Die Versorgung, Unterbringung und Verteilung der mittlerweile mehr als 232.000 erfassten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland sei eine große Herausforderung, die "täglich mit großer Tatkraft auf allen Ebenen gemeistert wird", sagte Wiese in Berlin. Der Bund habe die Länder und Kommunen bei der Bewältigung dieser Aufgabe von Beginn an enorm unterstützt - nicht zuletzt durch Hilfe bei der Registrierung, mit Helfern des THW und über die Bundespolizei, die pausenlos im Einsatz sei.



"Diese Fluchtbewegung mitten in Europa ist nicht vergleichbar mit vorherigen Fluchtbewegungen, auch nicht vergleichbar mit 2015", sagte Wiese. "Ich bin insbesondere Bundesinnenministerin Nancy Faeser für ihren großen Einsatz daher besonders dankbar", fügte er hinzu.

Thomas Krause Bei einem Drohnenangriff auf ein Forschungsinstitut in Kiew ist mindestens ein Mensch getötet worden. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP sahen, wie Rettungskräfte den Leichnam bargen. Nach ukrainischen Angaben handelte es sich um einen russischen Drohnenangriff, der Geheimdienst sprach von drei Todesopfern.



In dem angegriffenen Gebäude im Nordwesten der ukrainischen Hauptstadt sitzt das Institut für superharte Werkstoffe, das zur Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine gehört. Aus dem mehrstöckigen Gebäude stieg Rauch auf, wie die AFP-Korrespondenten berichteten. Der geborgene Tote trug Militäruniform.



Ein Vertreter des ukrainischen Geheimdienstes betonte, dass es sich um eine Zivileinrichtung handele, "nichts Militärisches". Eine russische Drohne habe angegriffen und eine Bombe abgeworfen. Später seien zwei weitere Drohnen erschienen, diese seien abgeschossen worden.

Thomas Krause In Irland sind bisher mehr als 10.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Das EU-Mitglied richtet sich darauf ein, auf der Insel Zehntausender weiterer Menschen aufzunehmen. "Es ist nicht die Frage, ob wir soundso viele Menschen unterbringen können, sondern wie wir es tun", sagte Außenminister Simon Coveney in Dublin. "Die Erwartung ist, dass diese Zahl noch deutlich steigen könnte. Jedes EU-Mitglied bereitet sich darauf vor, und Irland ist keine Ausnahme."



Irland hat zugesagt, zwei Prozent aller geflohenen Ukrainer aufzunehmen. Regierungsmitglieder halten es für möglich, dass in den kommenden Monaten etwa 200.000 Menschen einreisen könnten. In Irland leben gut fünf Millionen Menschen. Nach offiziellen Angaben nahmen bislang 4000 Ukrainer vom Staat bereitgestellte Unterkünfte in Anspruch. Die Regierung arbeite mit Behörden und Kirchen an zusätzlichen langfristigen Unterbringungsmöglichkeiten.

Thomas Krause Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Italien zu einem harten Vorgehen gegen reiche Russen aufgerufen. "Seien Sie nicht der Ort, der diese Menschen willkommen heißt", sagte er in einer Videoansprache im Parlament in Rom. "Wir müssen das Vermögen all jener einfrieren, die in Russland die Macht haben, Entscheidungen zu treffen."



Italien ist seit langem ein beliebtes Urlaubsziel für wohlhabende Russen. Viele besitzen Luxusvillen in der Toskana oder auf Sardinien. Jachten russischer Eigentümer ankern häufig in den italienischen Mittelmeerhäfen.



Die italienischen Behörden hätten bisher Vermögenswerte russischer Oligarchen im Wert von mehr als 800 Millionen Euro beschlagnahmt, sagte Italiens Regierungschef Mario Draghi, der nach Selenskyj im Parlament sprach. Auf Basis von EU-Sanktionen gegen russische Oligarchen sei unter anderem eine Jacht im Wert von 530 Millionen Euro festgesetzt worden.

Thomas Krause Das russische Unterhaus hat ein Gesetz verabschiedet, das Haftstrafen von bis zu 15 Jahren für die Veröffentlichung von "Falschinformationen" über Auslandsaktionen des russischen Staates vorsieht. Das von der Duma in Moskau in dritter Lesung beschlossene Gesetz legt Gefängnisstrafen und Geldbußen für Menschen fest, die "wissentlich falsche Informationen" über Maßnahmen russischer Regierungsbehörden "außerhalb des russischen Territoriums" verbreiten.



Wenn die "falsche Information" zu "ernsthaften Konsequenzen" führe, drohten bis zu 15 Jahre Haft, heißt es in einer Mitteilung der Duma. Das Gesetz muss noch vom Oberhaus, dem Föderationsrat, gebilligt und von Präsident Wladimir Putin unterzeichnet werden, bevor es in Kraft tritt. Es erweitert ein Anfang März verabschiedetes Gesetz, das bis zu 15 Jahre Haft für die Verbreitung von "Falschnachrichten" über die russische Armee ermöglicht.

Nächste Seite 1

2

3

4

5