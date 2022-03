Es wird kalt in Kiew. Wegen des Krieges wird die Heizsaison in der ukrainischen Hauptstadt am Montag vorzeitig beendet, teilte die Stadtverwaltung mit. Wohnungen und Geschäftsgebäude sollen nicht mehr beheizt werden. Für Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und Kultureinrichtungen werde das Abschalten in Absprache mit deren Leitern geregelt.



In Kiew werden in den kommenden Nächten Temperaturen von ein bis drei Grad erwartet. Normalerweise endet die Heizsaison im Fernwärmenetz Mitte April. Die Stadtverwaltung wies darauf hin, dass die Infrastruktur der Millionenstadt trotz des Krieges funktioniere. Notfallteams arbeiteten rund um die Uhr, um Schäden an Strom-, Heiz- oder Wassernetzen zu reparieren.

Im Foto: Zerstörte Häuser am Stadtrand von Kiew ©Rodrigo Abd/DPA