Das Leid der ukrainischen Zivilisten lässt sich kaum in Worte fassen. Am eindrucksvollsten zeigt es sich aber in den Bildern und Videos, die täglich weltweit über die sozialen Netzwerke und in die Medien verbreitet werden. Und auch Zahlen sind ein Indikator. So wurden nach Angaben des ukrainischen Präsidenten mindestens 117 Kinder im Ukraine-Krieg getötet. Das sagte Selenskyj in einer Videoschalte vor dem italienischen Parlament. "Aber 117 wird nicht die letzte Zahl sein", warnte er in der Übertragung vor den Abgeordneten der beiden Kammern in Rom, zu der er aus Kiew zugeschaltet war. Mit Blick auf die russischen Truppen fügte er hinzu: "Sie hören nicht auf zu töten."



Auf diesem Bild sitzt ein Kind auf einem Gepäckstück am Bahnhof von Lwiw. Die größte Stadt im Westen der Ukraine, ist inzwischen zu einem Transitknotenpunkt für Frauen und Kinder geworden, die nach Europa fliehen, während die Männer zurückkehren und in die Ostukraine reisen, um das Land zu verteidigen. (Foto: Mykola Tys/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa)