Bald vier Wochen tobt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Zahl der zivilen Opfer wächst; in Kiew werden immer mehr Gebäude zerstört. Verfolgen Sie die wichtigsten Entwicklungen im stern-Liveblog.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angekündigt, über jeden möglichen "Kompromiss" bei den Verhandlungen mit Russland sein Volk entscheiden zu lassen. Die Inhalte eines möglichen Abkommens könnten "historische" Veränderungen bedeuten, sagte der Staatschef in einem am Montagabend veröffentlichten Interview mit der Nachrichten-Website Suspilne. Entschieden werde darüber von ukrainischer Seite am Ende in einem Referendum.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine am 24. Februar haben sich Unterhändler Kiews und Moskaus zu mehreren Verhandlungsrunden getroffen. Die Türkei, die eine Vermittlerrolle eingenommen hat, hatte am Sonntag Fortschritte in den Gesprächen gemeldet. In den Verhandlungen geht es demnach unter anderem um die von Russland geforderte "Neutralität" der Ukraine, den Status der sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk sowie um den Status der 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim.

Die wichtigsten Meldungen des Tages in Kürze:

EU-Außenminister beschließen Verdoppelung der Ukraine-Hilfen

Ukrainischer Präsident Selenskyj ruft zu Widerstand auf

Flugabwehr für die Ukraine gesucht

Russischer Vize-Außenminister: Beziehung zu USA am Rande des Abbruchs

Die neusten Entwicklungen in unserem Liveblog.

Live Blog Tag 27 im Ukraine-Krieg Thomas Krause Russland kann seinen Angriffskrieg in der Ukraine nach Einschätzung von UN-Generalsekretär António Guterres nicht gewinnen. "Die Ukraine kann nicht Stadt für Stadt, Straße für Straße, Haus für Haus erobert werden", sagte Guterres in New York hinsichtlich des in vielen Landesteilen gestoppten Vormarschs der russischen Truppen. "Dieser Krieg ist nicht zu gewinnen. Früher oder später wird man vom Schlachtfeld zum Friedenstisch wechseln müssen." Zugleich forderte er einen sofortigen Waffenstillstand.



Der Generalsekretär der Vereinten Nationen bekräftigte, dass Russlands Krieg illegitim sei, gegen die UN-Charta verstoße und entsetzliches Leid gebracht habe. Zivilisten würden durch systematische Bombardierungen terrorisiert. "Die Fortsetzung des Kriegs in der Ukraine ist moralisch inakzeptabel, politisch nicht vertretbar und militärisch unsinnig", sagte der ehemalige portugiesische Regierungschef. "Es ist an der Zeit, diesen absurden Krieg zu beenden."

Christine Leitner Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba bemüht sich um humanitäre Kooperationen. Per Twitter teilte er mit, dafür mit dem marokkanischen Außenminister Nasser Bourita telefoniert zu haben. "Wir erörterten die bilaterale Zusammenarbeit, auch innerhalb der Vereinten Nationen, um globale humanitäre Hilfe für die Ukraine angesichts der anhaltenden russischen Agression zu verstärken." Sein marokkanischer Amtskollege habe sich für die Evakuierung der marokkanischen Studenten bedankt.



https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1506227259442663426

Christine Leitner Nach seinem Telefonat hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Papst Franziskus als Vermittler im Konflikt mit Russland vorgeschlagen. "Wir würden eine Vermittler-Rolle des Heiligen Stuhls schätzen, um das menschliche Leid zu beenden", schrieb Sleenskyj.



Papst Franziskus hat seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor knapp einem Monat wiederholt ein Ende der Gewalt gefordert. Vor eineinhalb Wochen sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche, Russlands "inakzeptable bewaffnete Aggression" müsse gestoppt werden, "bevor sie Städte in Friedhöfe verwandelt". Der Papst forderte auch ein Ende des "Massakers" an Zivilisten.

Thomas Krause Der russische Journalist Dmitri Muratow stiftet die Medaille seines Friedensnobelpreises für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Der Chefredakteur der kremlkritischen Zeitung "Nowaja Gaseta" kündigt in Moskau an, die Alfred-Nobel-Medaille versteigern zu lassen. Mit dem Erlös soll Flüchtlingen geholfen werden. Der 60-Jährige hatte im vergangenen Jahr zusammen mit der philippinischen Journalistin Maria Ressa den Friedensnobelpreis bekommen. Damit verbunden war auch ein Preisgeld von mehr als 960.000 Euro. Muratow spendete seinen Anteil für soziale Zwecke.



Muratow hat den Krieg von Kremlchef Wladimir Putin gegen die Ukraine schon mehrfach kritisiert. Er forderte nun eine sofortige Waffenruhe, den Austausch von Gefangenen, die Überführung der Toten sowie die Einrichtung von Fluchtkorridoren für verschiedene Städte. Die "Nowaja Gaseta" gehört zu den letzte unabhängigen russischen Medien.

Christine Leitner Der russische Journalist Dmitri Muratow stiftet die Medaille seines Friedensnobelpreises für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Der Chefredakteur der kremlkritischen Zeitung "Nowaja Gaseta" kündigte an, die Alfred-Nobel-Medaille versteigern zu lassen. Mit dem Erlös soll Flüchtlingen geholfen werden. Der 60-Jährige hatte im vergangenen Jahr zusammen mit der philippinischen Journalistin Maria Ressa den Friedensnobelpreis bekommen. Damit verbunden war auch ein Preisgeld von mehr als 960.000 Euro. Muratow spendete seinen Anteil für soziale Zwecke.



Muratow hat den Krieg von Kremlchef Wladimir Putin gegen die Ukraine schon mehrfach kritisiert. Er forderte nun eine sofortige Waffenruhe, den Austausch von Gefangenen, die Überführung der Toten sowie die Einrichtung von Fluchtkorridoren für verschiedene Städte. Die "Nowaja Gaseta" gehört zu den letzte unabhängigen russischen Medien.



"Die "Nowaja Gaseta" und ich haben entschieden, die Medaille des Friedensnobelpreises von 2021 dem Hilfsfonds für die ukrainischen Flüchtlinge zu übergeben", schrieb Muratow. Die Entscheidung wurde auf der Internetseite der Zeitung auf Russisch, Ukrainisch und Englisch veröffentlicht.

Christine Leitner Ukrainische Flüchtlinge vor dem Bahnhof im polnischen Przemysl nahe der polnisch-ukrainischen Grenze. Nach UN-Angaben sind ungefähr 3,6 Millionen Menschen wegen des Krieges geflohen. (Foto: Angelos Tzortzinis / AFP) Bild entfernen

Christine Leitner Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International fordert einen besseren Schutz für ukrainische Flüchtlinge in Polen. Die Lage sei "chaotisch und gefährlich für vulnerable Gruppen wie Frauen, Kinder und Minderjährige, die alleine unterwegs sind", teilte die NGO mit. Polen, das einen Großteil der vor dem Ukraine-Krieg geflohenen Menschen aufgenommen hat, stehe nun in der Verantwortung, deren Versorgung nicht mehr nur freiwilligen Helfern zu überlassen.

Christine Leitner Die EU-Staaten und die EU-Kommission wollen künftig gemeinsam Gas, Flüssiggas (LNG) und Wasserstoff einkaufen, um die Gasspeicher der Union zu füllen. Darauf werden sich die Staats- und Regierungschefs der EU voraussichtlich bei einem EU-Gipfel Ende der Woche einigen, wie aus einem Entwurf der Gipfelerklärung hervorgeht. "Mit Blick auf nächsten Winter werden die Mitgliedstaaten und die Kommission dringend [...] an einem gemeinsamen Einkauf von Gas, LNG und Wasserstoff arbeiten", heißt es in dem Text, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Thomas Krause Knapp einen Monat nach Kriegsbeginn in der Ukraine sieht der Kreml die Gegner der "militärischen Spezial-Operation Russlands" im eigenen Land klar in der Minderheit. Weniger als 25 Prozent der Russen seien gegen das Vorgehen, behauptet Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau nach einem Bericht der Agentur Interfax. "Die große Mehrheit der Bürger, davon zeugen Statistiken und Umfragen, mehr als 75 Prozent, unterstützen die Operation, unterstützen den Präsidenten der Russischen Föderation." Der Krieg in der Ukraine darf in Russland öffentlich nicht so genannt werden.



Die meisten Russen haben keinen freien Zugang zu Informationen. Andere Meinungen als die des Kreml kommen in den Staatsmedien nicht vor. Das Staatsfernsehen - vor allem in der Provinz für viele immer noch die wichtigste Informationsquelle - berichtet ausschließlich über eine "Operation" zur "Entmilitarisierung" und "Entnazifizierung" der Ukraine. Soziale Netzwerke wie Twitter, Instagram und Facebook sind verboten und blockiert.

Christine Leitner 651 Wohngebäude sollen seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine zerstört worden sein. Das berichtet die ukrainische Wochenzeitung "Kyiv Post" per Twitter und beruft sich auf Angaben des staatlichen Notdienstes. 3780 Gebäude sollen teilweise beschädigt worden sein.



https://twitter.com/KyivPost/status/1506253213862961152

Thomas Krause Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Nachbarländern der Ukraine für ihren großen Einsatz bei der Aufnahme von Geflüchteten gedankt. Die umliegenden Länder hätten weit über drei Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen, darunter vor allem Frauen und Kinder, aber auch viele Ältere einschließlich derjenigen mit Vorerkrankungen, sagt der Regionaldirektor der WHO-Region Europa, Hans Kluge, auf einer Pressekonferenz während eines Besuches in der moldauischen Hauptstadt Chisinau.



Moldau sei eines der Länder, die Geflüchtete trotz der damit verbundenen Herausforderungen willkommen hießen, so Kluge. "Moldau mag ein kleines Land sein, aber es hat ein enormes Herz und einen enormen Geist." Die WHO sei sehr dankbar für den Einsatz der moldauischen Regierung und des Gesundheitswesens. Auch der Bevölkerung wolle man dafür danken, wie sie sich um Flüchtlinge kümmere. "In Zeiten der Krise kommt auch aufrichtige Menschlichkeit zum Vorschein, und wir müssen diesen Funken würdigen, schätzen und pflegen", sagt Kluge.

Thomas Krause Flüchtlinge aus der Ukraine stehen Europol zufolge besonders im Visier von Verbrecherbanden. Ihre Notlage werde von Menschenhändlern ausgenutzt, warnt die europäische Polizeibehörde in Den Haag. Die Banden sähen gerade Frauen und Kinder als ideale Opfer - um sie als Arbeitskräfte oder sexuell auszubeuten oder auch zum Betteln zu zwingen. Kinder könnten auch Opfer von illegalen Adoptionen werden.



Besonders gefährdet sind nach Angaben von Europol allein reisende Minderjährige. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind bereits etwa eine Million Kinder aus dem Kriegsgebiet geflüchtet, darunter viele ohne Begleitung der Eltern. Europol mahnte zu besonderer Wachsamkeit an Grenzen, in Aufnahmezentren, Massenunterkünften sowie an Bahnhöfen. Dort hielten Verbrecher gezielt nach Opfern Ausschau.

Christine Leitner Der Deutsche Fußball-Bund und seine 21 Landesverbände haben zu einem bundesweiten Solidaritätsspieltag und zu Spenden für die Menschen in der Ukraine aufgerufen. "Alle aktiven Fußballer*innen, ehrenamtlich Engagierten sowie Fans und Zuschauer*innen auf Deutschlands Sportplätzen haben am Wochenende die Gelegenheit, ein weiteres gemeinsames Zeichen für Frieden und Solidarität zu setzen", teilte der DFB mit. Der Verband und die Stiftung der Nationalmannschaft werden die eingehenden Spenden um bis zu 200.000 Euro aufstocken.



Viele Vereine aus dem Amateur- und Profifußball hätten in den vergangenen Wochen Gelder und Güter für die Menschen in der Ukraine und für Geflüchtete gesammelt, heißt es in dem Appell. Zudem haben die DFB-Stiftung Egidius Braun und die Stiftung der deutschen Nationalmannschaft gemeinsam mit der Dietmar Hopp Stiftung 1,1 Millionen Euro in einen Nothilfefonds eingezahlt. Das kommende Wochenende soll im gesamten deutschen Fußball - von der Kreisliga bis zur Nationalmannschaft - im Zeichen der Ukraine-Hilfe stehen.

Christine Leitner Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat der Ukraine erneut Unterstützung zugesichert mit Blick auf den Beitritt in die EU. "Italien ist an der Seite der Ukraine in diesem Prozess. Wir wollen die Ukraine in der Europäischen Union", sagte der Regierungschef in einer Rede vor dem Parlament, zu der auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zugeschaltet war. Die vor knapp einem Monat von Russland angegriffene Ukraine bemüht sich um die Aufnahme in die EU; bürokratisch steht ein langwieriges Verfahren bevor.



"Die Ukraine hat das Recht, sicher, frei und demokratisch zu sein. Italien - die Regierung, das Parlament und alle Bürger - stehen euch bei", sagte Draghi an Selenskyj gerichtet.



Draghi sagte außerdem, dass Italien noch mehr unternehmen wolle, um die Ukraine zu unterstützen und Russland zu bestrafen. Bislang seien in dem Mittelmeerland Güter im Wert von 800 Millionen Euro von russischen Oligarchen beschlagnahmt worden, teilte er mit.

Christine Leitner Bereits vor Wochen häuften sich Bilder von schwangeren Frauen, die zur Entbindung in die Keller der Krankenhäuser umziehen mussten. Zu groß war die Gefahr von Bombenangriffen auf die Einrichtungen. Hier sitzt Krankenhauspersonal nordöstlich von Kiew während eines Luftangriffsalarms in einem Keller, der als Luftschutzbunker genutzt wird. (Foto: Felipe Dana/AP/dpa) Bild entfernen

Nächste Seite 1

2

3

4