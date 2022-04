Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,



während die Kämpfe in der Ukraine auch am 37. Kriegstag unvermindert weitergehen, melden die Verteidiger neue Erfolge. Russische Einheiten hätten an keiner Stelle Geländegewinne verzeichnen können, so der Generalstab in Kiew. Stattdessen seien in den vergangenen Tagen elf Siedlungen im südukrainischen Gebiet Cherson zurückerobert worden.



Beim Vormarsch im Norden der Region sei ihnen zudem schwere russische Militärtechnik in die Hände gefallen, darunter Panzer vom Typ T-64. Auch in der ukrainischen Hauptstadt soll sich die Lage etwas entspannt haben. Bisher lassen sich die Angaben nicht unabhängig überprüfen.