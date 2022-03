In Berlin sind zwei Denkmalpanzer am Sowjetischen Ehrenmal nahe dem Brandenburger Tor mit je einer großen ukrainischen Flagge verhüllt worden. Beamte hätten die Fahnen entfernt, sagte ein Polizeisprecher. Es seien keine Beschädigungen entstanden. Ein Verdacht auf eine Straftat liege nicht vor.



Das Sowjetische Ehrenmal im Tiergarten an der Straße des 17. Juni erinnert an die im Zweiten Weltkrieg gefallenen sowjetischen Soldaten. Im Zentrum steht eine Statue eines Soldaten auf einem Sockel, rechts und links je ein historischer Panzer. Im hinteren Teil liegen die Gräber von mehr als 2000 Soldaten.



Ein weiteres, größeres Sowjetisches Ehrenmal befindet sich im Treptower Park im Bezirk Treptow-Köpenick. Auch hier gab es einen Vorfall: Am Eingangstor zu der Anlage wurden dem Polizeisprecher zufolge zwei große Sterne in blau und gelb aufgesprüht. Der Staatsschutz übernahm demnach die Ermittlungen.



In einem anderen Fall begann auch der Staatsschutz in Mecklenburg-Vorpommern mit Ermittlungen. So wurde ein Lenin-Denkmal in der Landeshauptstadt Schwerin mit Schriftzügen sowie einem Hakenkreuz an einer Gedenktafel beschmiert, wie die Polizei in Rostock am Mittwoch mitteilte.



Foto: Kay Nietfeld / DPA