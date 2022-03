Dieses am Freitag veröffentlichte Satellitenfoto zeigt Artillerieeinschläge und brennende Felder in der nordukrainischen Stadt Tschernihiw

Seit mehr als drei Wochen tobt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Zahl der zivilen Opfer wächst. Verfolgen Sie die wichtigsten Entwicklungen im stern-Liveblog.

Die Kämpfe an den Frontabschnitten in der Ukraine sind auch in der Nacht zum Sonntag fortgesetzt worden. Auf politischer Ebene holte die Regierung in Kiew unterdessen zum Schlag gegen prorussische Parteien im Land aus und ließ deren Arbeit bis auf Weiteres verbieten.

Der Bürgermeister von Tschernihiw wies in einem dramatischen Appell auf die prekäre Lage in der von russischen Truppen eingekesselten nordukrainischen Stadt hin. "Der wahllose Artilleriebeschuss der Wohngebiete dauert an, dabei sterben friedliche Menschen", sagte Wladislaw Atraschenko laut der Agentur Unian. Die Stadt erlebe eine humanitäre Katastrophe. "Es gibt keine Stromversorgung, kein Wasser, keine Heizung, die Infrastruktur der Stadt ist vollständig zerstört."

Die neusten Entwicklungen in unserem Liveblog.

Die wichtigsten Meldungen des Tages in Kürze:

Beim Beschuss eines Wohnhauses in Charkiw sind nach ukrainischen Behördenangaben fünf Menschen getötet worden

Live Blog Tag 25 im Ukraine-Krieg Yannik_Schueller Wie die ukrainische Gesetzgeberin Lesia Vasylenko auf Twitter schreibt, ist ein Eisen- und Stahlwerke in Mariupol durch russischen Beschuss zerstört worden. Das "Azovstal"-Werk sei eines größten metallurgischen Anlagen Europas. "Die wirtschaftlichen Verluste für die Ukraine sind enorm", so Vasylenko.



Wie die britische BBC berichtet, bestätigte der Generaldirektor von Asowstal auf Telegram, dass die Fabrik getroffen wurde, machte aber keine Angaben zum Ausmaß des Schadens. Die Mitarbeiter hätten seit Invasionsbeginn Sicherheitsmaßnahmen ergriffen , um eine größere Gefahr für die Anwohner zu vermeiden.



Das Stahlwerk sei ein wichtiger Aktivposten in Mariupol am Asowschen Meer, um dessen Einnahme Moskau seit zwei Wochen kämpft, schreibt die BBC weiter.

Yannik_Schueller Um die nordukrainische Stadt Tschernihiw gibt es nach Militärangaben aus Kiew weiter schwere Gefechte. "Tschernihiw wird verteidigt", teilt die ukrainische Armeemit. Die Stadt nahe der Grenze zu Belarus werde beschossen. Es gebe keinen Strom und keine Heizung mehr. Viele Einwohner seien ohne Gas.



Dagegen sei die Nacht rund um die Hauptstadt Kiew vergleichsweise ruhig verlaufen. Der "Feind" errichte Befestigungsanlagen. Es habe aber Kämpfe um den Ort Butscha nordwestlich von Kiew gegeben, ebenso um Hostomel und Worsel. Seit mehr als einer Woche dauert dem Militär zufolge auch der Beschuss auf Vororte der Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine an.



Alle Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Yannik_Schueller Nach ukrainischen Angaben haben russische Streitkräfte eine Kunsthochschule in der belagerten Stadt Mariupol bombardiert, in der rund 400 Menschen Schutz gesucht haben sollen.



Das Gebäude sei bei dem Angriff am Samstag zerstört worden, unter den Trümmern seien noch Menschen eingeschlossen, teilt die Stadtverwaltung auf dem Messengerdienst Telegram mit. Demnach hatten sich hunderte Einwohner – "Frauen, Kinder und ältere Menschen" – in der Schule G12 aufgehalten.

Yannik_Schueller Deutschland und Katar haben nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eine langfristige Energiepartnerschaft vereinbart.



Das Abkommen soll angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine Deutschland weniger abhängig von russischem Gas zu machen. "Der Tag hat eine starke Dynamik bekommen", sagt Habeck. Die Unterstützung des Emirs Tamim bin Hamad Al Than sei über die Maßen stark gewesen und stärker als erwartet.



Die Unternehmen, die mit nach Katar gekommen seien, würden nun mit der katarischen Seite tief in Vertragsverhandlungen einsteigen. Habeck will noch keine Angaben zu vereinbarten Mengen machen. Katar ist einer der weltweit größten Exporteure von Flüssigerdgas (LNG). Vor der Reise hatte er gesagt, es gehe zum einen um kurzfristige als auch um langfristige Lieferungen.



Der Minister erklärt, die vereinbarte Partnerschaft mit Katar umfasse nicht nur LNG-Lieferungen, sondern auch den Ausbau von erneuerbaren Energien sowie Maßnahmen zur Energieeffizienz. In diesen Bereichen könnten deutsche Firmen viel anbieten.



Yannik_Schueller Der Bürgermeister der westukrainischen Stadt Lwiw, Andrij Sadowyj, fühlt sich von den internationalen Hilfsorganisationen im Stich gelassen.



Nicht eine internationale Organisation war vorbereitet, obwohl seit einem halben Jahr alle von einem möglichen russischen Angriff geredet haben

Bis heute gebe es keine "effektiven internationalen Notfallpläne". Sadowyj nannte keine Hilfsorganisation beim Namen. Ein Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) teilte auf Anfrage mit: "Das Ausmaß, die Intensität und das Leid des Konflikts übersteigen jede Vorstellungskraft." Bis heute gebe es keine "effektiven internationalen Notfallpläne". Sadowyj nannte keine Hilfsorganisation beim Namen. Ein Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) teilte auf Anfrage mit: "Das Ausmaß, die Intensität und das Leid des Konflikts übersteigen jede Vorstellungskraft."

Yannik_Schueller In den umkämpften Städten der Ukraine sind sieben humanitäre Korridore für flüchtende Zivilisten eingerichtet worden. Über die Wege sollten auch Hilfsgüter in die Städte gebracht werden, wie die ukrainische Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk in Kiew mitteilt.



Angelegt seien die Korridore in den Gebieten um die Hauptstadt Kiew und Charkiw sowie aus der besonders schwer von Kämpfen betroffenen Hafenstadt Mariupol in Richtung der Stadt Saporischschja. Für die Menschen stünden Busse bereit, sagte Wereschtschuk. Verlassen werden könne Mariupol auch mit dem Auto. Organisiert werden sollten zudem Transportmöglichkeiten für Menschen, die sich bereits zu Fuß auf den Weg gemacht hätten. Die Fluchtrouten und Wege für die Hilfslieferungen werden für jeden Tag neu angekündigt.

Yannik_Schueller Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sind paramilitärische Kämpfer aus Syrien bereit, auf Seiten Russlands in der Ukraine zu kämpfen. Sie hätten aber noch keine konkreten Befehlte erhalten, erkläre zwei ihrer Kommandeure gegenüber Reuters.



"Sobald wir Anweisungen von der syrischen und russischen Führung erhalten, werden wir diesen gerechten Krieg führen", habe Kommandeur Nabil Abdallah am 14. März erklärt. Vier Tage zuvor hatte Präsident Wladimir Putin grünes Licht für den Einsatz von 16.000 Freiwilligen aus dem Nahen Osten in der Ukraine gegeben.



Nach ukrainischen Geheimdienstinformationen sind Anfang der Woche 150 Kämpfer in der Ukraine angekommen. Syrien ist einer der engsten Verbündeten Russlands im Nahen Osten.

Yannik_Schueller Die Bundespolizei hat seit Kriegsbeginn 218.301 ukrainische Flüchtlinge in Deutschland registriert, wie das Bundesinnenministerium mitteilt. Damit ist due Zahl der erfassten Ankommenden von gestern auf heute zum rund 10.500 gestiegen.



Erfasst werden nur Geflüchtete, die von der Bundespolizei angetroffen werden, etwa an der österreichisch-bayerischen Grenze, an Bahnhöfen oder in Zügen. Im Regelfall gibt es keine festen Grenzkontrollen an den EU-Binnengrenzen, Ukrainer dürfen zudem ohne Visum einreisen - die Zahl der tatsächlich Angekommenen ist daher wahrscheinlich deutlich höher.

Yannik_Schueller Der Vorstandschef der Deutschen Bank, Christian Sewing, warnt davor, zu früh neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen. "Wir sollten die verkündeten Sanktionen zunächst einmal wirken lassen", sagte Sewing der "Welt am Sonntag".



Ob es schärfere Sanktionen brauche, müsse immer wieder neu überprüft werden. Denn: "Diese Sanktionen haben aber eben auch einen negativen Effekt auf uns, und das müssen wir durchhalten." Sewing machte aber gleichzeitig deutlich: "Wenn es die Bundesregierung für nötig halten sollte, werden wir das mittragen."



In der vergangenen Woche hatte die Deutsche Bank angekündigt, angesichts der russischen Invasion in die Ukraine ihr Geschäft in Russland herunterzufahren. Auch werde dort kein Neugeschäft mehr gemacht.





Yannik_Schueller Wie das regierungskritische belarussische Medienprojekt "Nexta" unter Berufung auf die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft berichtet, sind seit Kriegsausbruch 115 Kinder getötet und mehr als 140 verwundet worden.



Unabhängig prüfen lassen sich diese Angaben nicht.



Ellen Ivits Vorher und Nachher: Fotos der Zerstörung in Charkiw.

Ellen Ivits Die russischen Streitkräfte sollen nach Angaben Moskaus erneut Hyperschallraketen in der Ukraine eingesetzt haben. Mit Raketen des Typs Kinschal (Dolch) sei ein Lager für Treib- und Schmierstoffe der ukrainischen Streitkräfte in der Region Mykolajiw zerstört worden, behauptete das russische Verteidigungsministerium am Sonntag. Das neuartige Waffensystem war laut Moskau am Freitag erstmals zum Einsatz gekommen.



Die Raketen für den Angriff auf das Lager bei Mykolajiw seien vom Luftraum über der Krim-Halbinsel abgefeuert worden, erklärte das Ministerium. Zusätzlich seien auch Marschflugkörper des Typs Kalibr vom Kaspischen Meer aus abgefeuert worden. Zum Zeitpunkt des Angriffs machte Moskau keine Angaben. Von dem angegriffenen Stützpunkt aus habe die ukrainische Armee die meisten Treibstofflieferungen für ihre Panzerfahrzeuge im Süden des Landes organisiert.

Ellen Ivits Australien hat weitere Sanktionen gegen Russland wegen dessen Krieg gegen die Ukraine beschlossen. Die Regierung in Canberra verhängte am Sonntag ein sofortiges Verbot aller Exporte von Aluminiumoxid sowie dem Aluminiumerz Bauxit. Die russische Industrie ist bei der Alluminiumproduktion auf diese Rohstoffe angewiesen.

Ellen Ivits Feuerwehrleute arbeiten in den Trümmern des Verwaltungsgebäudes von Charkiw. Bild entfernen

Ellen Ivits Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj richtet sich am Sonntag (17.00 Uhr MEZ) per Videoschalte an das israelische Parlament. Bei der außerordentlichen Sitzung der Knesset wird sich Selenskyj zur Lage in seinem Land seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor mehr als drei Wochen äußern. Der ukrainische Präsident hatte sich in den vergangenen Tagen bereits an mehrere Parlamente in verschiedenen Ländern gewandt.



Er sprach unter anderem vor dem deutschen Bundestag und dem US-Kongress. Israels Regierungschef Naftali Bennett bemüht sich als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine. Er telefonierte vergangene Woche sowohl mit Russlands Staatschef Wladimir Putin als auch mit Selenskyj und flog Anfang des Monats nach Moskau, um Putin zu treffen.





