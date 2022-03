Die ukrainischen Streitkräfte versuchen eigenen Angaben zufolge an mehreren Orten, Angriffe russischer Einheiten abzuwehren – darunter auch in der belagerten Stadt Mariupol

Seit mehr als einem Monat tobt Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. Heute soll es in Istanbul zu neuen Friedensverhandlungen kommen. Verfolgen Sie die wichtigsten Entwicklungen im stern-Liveblog.

Auch am 34. Tag des Krieges dauern die Kämpfe in der Ukraine unvermindert an. Russland hat Teile des Landes im Norden, Osten und Süden unter Kontrolle, trifft dort aber auf heftigen Widerstand. In einigen Gebieten meldet die Ukraine Erfolge bei Gegenangriffen – so beispielsweise im Kiewer Vorort Irpin, der wieder in ukrainischer Hand sei, so die Behörden.

In Istanbul sollen Vertreter Russlands und der Ukraine erstmals seit fast drei Wochen wieder direkt über einen Waffenstillstand verhandeln. Die Gespräche sollen bis Mittwoch dauern. Zu den zentralen Themen gehören nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "Sicherheitsgarantien und die Neutralität" sowie der Status der Ukraine als "atomwaffenfreier Staat".

Das Wichtigste im Überblick:

Istanbul: Direkte Gespräche über Waffenstillstand in Ukraine

USA verlegen Jets für elektronische Kampfführung nach Deutschland

Berichte über Vergiftungssymptome bei Abramowitsch

Russland besteht auf Gaslieferungen gegen Rubel

auf gegen Kremlsprecher: Atomwaffeneinsatz nur bei einer "Bedrohung der Existenz"

Lesen Sie hier alle Entwicklungen des Tages in unserem Liveblog.

Live Blog Tag 34 im Ukraine-Krieg Yannik_Schueller Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat vor dem Auftakt der neuen Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland in Istanbul zu einer Friedenslösung aufgerufen. "Beide Seiten haben berechtigte Sorgen", sagt Erdogan zur Begrüßung der Delegationen beider Länder. Er ruft sie dazu auf, "dieser Tragödie ein Ende zu setzen".



Vertreter Moskaus und Kiews wollen in Istanbul erstmals seit fast drei Wochen wieder direkt über einen Waffenstillstand in der Ukraine verhandeln. Die Gespräche sollen bis mrogen dauern.



Foto: Kenzo Tribouillard/ AFP



Bild entfernen

Yannik_Schueller Wladimir Klitschko, zweifacher Box-Weltmeister und Bruder des Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko, hat die Haltung konservativer US-amerikanischer Kommentatoren im Umgang mit dem Ukraine-Krieg scharf kritisiert.



Indem Tucker Carlson von Fox News, Candace Owens und andere konservative Amerikaner sich gegen die Hilfe der USA für die Ukraine aussprechen, seien sie selbst Teil des Problems. Jeder, der in diesem Konflikt mit Russland nicht auf der Seite des entschlossenen ukrainischen Volkes stehe, sei automatisch gegen die Ukraine, so Klitschko in einem Interview mit dem Fernsehsender "Newsmax TV".



Wenn Sie passiv zuschauen, sind Sie Teil dieser Invasion, auch an Ihren Händen klebt Blut

- Wladimir Klitschko in einem Interview mit dem US-Fernsehsender "Newsmax TV"



https://twitter.com/RonFilipkowski/status/1508622379685134338

Yannik_Schueller Der Biathlon-Weltverband IBU hat mit sofortiger Wirkung Russland und Belarus suspendiert. Die Entscheidung des Vorstandes sei einstimmig gefallen, teilt die IBU mit.



Beide Verbände hätten gegen die humanitären Verpflichtungen der Mitgliedsverbände gemäß der IBU-Satzung verstoßen. Diese Verstöße der Verbände "bringen die IBU und den Biathlonsport in Verruf, und ihre aktive Mitgliedschaft würde die Bemühungen der IBU und ihrer Mitglieder untergraben, ihre verfassungsmäßigen Grundsätze und Ziele glaubwürdig zu fördern", heißt es in der Mitteilung weiter.



Die Suspendierung soll beim nächsten Ordentlichen Kongress vom 15. bis 19. September überprüft werden, wenn sie nicht vorher vom IBU-Exekutivrat aufgehoben werden sollte. Nach Beginn des Angriffskrieges am 24. Februar waren die Russen und Belarussen schon von den letzten drei Weltcups der Saison ausgeschlossen worden.

Yannik_Schueller Vor dem Beginn der neuen Verhandlungsrunde in Istanbul hat der ukrainische Außenminister sich skeptisch zu den Erfolgsaussichten geäußert.



"Wenn wir sehen, dass sich die Stimmung geändert hat und sie zu einem ernsthaften, substanziellen Gespräch und ausgewogenen Vereinbarungen bereit sind, dann werden die Dinge vorankommen", sagte Dmytro Kuleba. "Wenn es sich um eine Wiederholung ihrer Propaganda handelt, werden die Gespräche erneut scheitern."



Minimalziel der ukrainischen Seite sei eine Verbesserung der humanitären Lage in von russischen Truppen belagerten Städten wie dem schwer zerstörten Mariupol. Wunschziel sei ein stabiler Waffenstillstand.

Yannik_Schueller Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat "Kriegsverbrechen" in der Ukraine angeprangert.



Was in der Ukraine geschieht, ist eine Wiederholung dessen, was wir in Syrien gesehen haben

- Agnes Callamard, Generalsekretärin von Amnesty International





Die Direktorin für Osteuropa, Marie Struthers, erklärt bei der Vorstellung des Jahresberichts der Organisation, die Amnesty-Forscher hätten bei einem Ortsbesuch in der Ukraine "den Einsatz derselben Taktiken wie in Syrien und Tschetschenien" dokumentiert. Demnach setze Russland auch Waffen ein, die nach internationalem Recht verboten sind.



Callamard vergleicht die belagerte Stadt Mariupol mit der syrischen Stadt Aleppo. Diese war vom syrischen Präsidenten Baschar al-Assad mit Hilfe der russischen Luftwaffe völlig zerstört worden. Amnesty beobachte in der Ukraine eine "Vervielfachung der Kriegsverbrechen".



Callamard kritisiert zudem die "beschämende Untätigkeit" internationaler Institutionen wie des UN-Sicherheitsrats. Dieser solle besser als "Unsicherheitsrat" betitelt werden. Ihr zufolge könne es im Umgang mit Russland keine "Neutralität" geben.



Foto: Simon Maina / AFP Die Direktorin für Osteuropa, Marie Struthers, erklärt bei der Vorstellung des Jahresberichts der Organisation, die Amnesty-Forscher hätten bei einem Ortsbesuch in der Ukraine "den Einsatz derselben Taktiken wie in Syrien und Tschetschenien" dokumentiert. Demnach setzeDiese war vom syrischen Präsidenten Baschar al-Assad mit Hilfe der russischen Luftwaffe völlig zerstört worden. Amnesty beobachte in der Ukraine eineCallamardwie des UN-Sicherheitsrats. Dieser solle besser als "Unsicherheitsrat" betitelt werden. Ihr zufolge könne es im Umgang mit Russland keine "Neutralität" geben.Foto: Simon Maina / AFP Bild entfernen

Yannik_Schueller Die ukrainischen Streitkräfte versuchen eigenen Angaben zufolge an mehreren Orten, Angriffe russischer Einheiten abzuwehren – darunter auch in der belagerten Stadt Mariupol.



Man sei dabei, den russischen Vormarsch auf die Großstadt Slowjansk im Gebiet Donezk im Südosten des Landes sowie auf die rund eine Autostunde entfernte Kleinstadt Barwinkowe im Gebiet Charkiw zu stoppen, heißt es im Lagebericht des ukrainischen Generalstabs, der in der Nacht auf Facebook veröffentlicht wurde.



Im Gebiet Luhansk im Osten des Landes versuche man die Eindämmung russischer Angriffe rund um die Städte Rubischne mit 60.000, Lyssytschansk mit 100.000 und Popasna mit 20.000 Einwohnern. Aus der Umgebung aller drei Städte hat die Ukraine regelmäßige Gefechte gemeldet. Damit wolle man verhindern, dass russische Truppen an ukrainischen Streitkräften vorbeiziehen.



Gleichzeitig halte die ukrainische Seite die Rundum-Verteidigung der umkämpften und belagerten Hafenstadt Mariupol aufrecht. Auch in der Region Tschernihiw im Norden des Landes sei man dabei, den russischen Vormarsch einzudämmen.

Yannik_Schueller Bei kürzlichem Beschuss hat eine nukleare Forschungseinrichtung in der ostukrainischen Stadt Charkiw zwar Schäden erlitten, ihre geringe Menge an Nuklearmaterial aber ist intakt geblieben. Das hat der Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, am Montagabend unter Berufung auf Informationen der ukrainischen Atomaufsichtsbehörde mitgeteilt

Yannik_Schueller Seit Beginn des russischen Angriffskrieges sind nach Angaben der ukrainischen Grenzpolizei rund 510.000 Menschen aus dem Ausland zurückgekehrt.



Allein in der vergangenen Woche seien es 110.000 Menschen gewesen, wie ein Sprecher der Behörde der Tageszeitung "Welt" gesagt hat. Acht von zehn Einreisenden seien Männer. Die meisten kämen aus Polen. Vor Beginn des Krieges lebten rund 44 Millionen Menschen in der Ukraine. Rund 3,9 Millionen Menschen sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerkes UNHCR ins Ausland geflüchtet.



Yannik_Schueller US-Präsident Joe Biden steht zu seiner umstrittenen Aussage über Putin im Ukraine-Krieg, will diese aber nicht als Aufruf zum Machtwechsel in Moskau verstanden wissen.



Ich nehme nichts zurück

- US-Präsident Joe Biden in einer Stellungnahme im Weißen Haus



"Solche Menschen sollten keine Länder regieren, aber sie tun es. Die Tatsache, dass sie es tun, bedeutet aber nicht, dass ich meine Empörung darüber nicht zum Ausdruck bringen kann", so der Biden weiter.



Damit sei kein Aufruf zum Machtwechsel im Kreml verbunden. Biden hatte Putin am Samstagabend bei einer Rede in Warschau einen "Diktator" genannt und mit den Worten geschlossen: "Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben."



Foto: Patrick Semansky/AP/dpa "Solche Menschen sollten keine Länder regieren, aber sie tun es. Die Tatsache, dass sie es tun, bedeutet aber nicht, dass ich meine Empörung darüber nicht zum Ausdruck bringen kann", so der Biden weiter.Damit seiBiden hatte Putin am Samstagabend bei einer Rede in Warschau einen "Diktator" genannt und mit den Worten geschlossen: "Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben."Foto: Patrick Semansky/AP/dpa Bild entfernen

Yannik_Schueller Russland greife zum Atomwaffenarsenal nur bei einer "Bedrohung der Existenz", behauptete Kremlsprecher Dmitri Peskow. Damit reagiert der Kreml auf Spekulationen, wonach Moskau im Ukraine-Krieg Atomwaffen einsetzen könnte.



Die staatliche Existenz Russlands und die Ereignisse in der Ukraine hätten "nichts miteinander zu tun", so Peskow weiter. Die Sorge im Westen über mögliche Atomwaffenpläne Moskaus war gestiegen, als Putin zum Auftakt des Angriffskrieges in der Ukraine eine erhöhte Alarmbereitschaft der russischen Nuklearstreitkräfte anordnete.

Yannik_Schueller "Keine Bezahlung - kein Gas": Nach der von der EU weitgehend abgelehnten Bezahlung von Gaslieferungen in Rubel hält Russland die Drohung eines Lieferstopps aufrecht.



"Wir beabsichtigen aber auf keinen Fall, uns als Wohltäter zu zeigen und Westeuropa kostenloses Gas zu liefern", betonte Kremlsprecher Dmitri Peskow gegenüber dem amerikanischen TV-Sender PBS.



Kremlchef Wladimir Putin hatte angeordnet, dass Erdgas an "unfreundliche" Staaten wie Deutschland nur noch gegen Zahlung in Rubel zu liefern sei. Dies wurde bereits von einigen Ländern mit dem Hinweis auf Vertragsbruch zurückgewiesen.

Yannik_Schueller Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj haben ukrainische Truppen russische Einheiten aus der wochenlang umkämpften Stadt Irpin bei Kiew zurückgeschlagen. Die Kämpfe würden jedoch dort und auch in anderen Landesteilen weiter andauern.



Russische Truppen sollen den Norden des Kiewer Gebiets unter ihrer Kontrolle halten, verfügen über Ressourcen und Kräfte und versuchen, erschlagene Einheiten wieder aufzubauen.



Auch in den Gebieten Tschernihiw, Sumy, Charkiw, Donbass und im Süden der Ukraine bleibe die Lage "sehr schwierig". Selenskyj forderte erneut schärfere Sanktionen gegen Russland wegen des vor über einem Monat begonnenen Angriffskrieges.

Yannik_Schueller Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,



auch am 34. Tag seit Beginn des russischen Invasion der Ukraine informieren wir Sie über die neuesten Entwicklungen.

1