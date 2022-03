Seit mehr als einem Monat tobt Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. Heute soll es in Istanbul zu neuen Friedensverhandlungen kommen. Verfolgen Sie die wichtigsten Entwicklungen im stern-Liveblog.

Auch am 34. Tag des Krieges dauern die Kämpfe in der Ukraine unvermindert an. Russland hat Teile des Landes im Norden, Osten und Süden unter Kontrolle, trifft dort aber auf heftigen Widerstand. In einigen Gebieten meldet die Ukraine Erfolge bei Gegenangriffen – so beispielsweise im Kiewer Vorort Irpin, der wieder in ukrainischer Hand sei, so die Behörden.

In Istanbul sollen Vertreter Russlands und der Ukraine erstmals seit fast drei Wochen wieder direkt über einen Waffenstillstand verhandeln. Die Gespräche sollen bis Mittwoch dauern. Zu den zentralen Themen gehören nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "Sicherheitsgarantien und die Neutralität" sowie der Status der Ukraine als "atomwaffenfreier Staat".

Das Wichtigste im Überblick:

Istanbul: Direkte Gespräche über Waffenstillstand in Ukraine

USA verlegen Jets für elektronische Kampfführung nach Deutschland

Berichte über Vergiftungssymptome bei Abramowitsch

Russland besteht auf Gaslieferungen gegen Rubel

auf gegen Kremlsprecher: Atomwaffeneinsatz nur bei einer "Bedrohung der Existenz"

Live Blog Tag 34 im Ukraine-Krieg Yannik_Schueller "Keine Bezahlung - kein Gas": Nach der von der EU weitgehend abgelehnten Bezahlung von Gaslieferungen in Rubel hält Russland die Drohung eines Lieferstopps aufrecht.



"Wir beabsichtigen aber auf keinen Fall, uns als Wohltäter zu zeigen und Westeuropa kostenloses Gas zu liefern", betonte Kremlsprecher Dmitri Peskow gegenüber dem amerikanischen TV-Sender PBS.



Kremlchef Wladimir Putin hatte angeordnet, dass Erdgas an "unfreundliche" Staaten wie Deutschland nur noch gegen Zahlung in Rubel zu liefern sei. Dies wurde bereits von einigen Ländern mit dem Hinweis auf Vertragsbruch zurückgewiesen.

Yannik_Schueller Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj haben ukrainische Truppen russische Einheiten aus der wochenlang umkämpften Stadt Irpin bei Kiew zurückgeschlagen. Die Kämpfe würden jedoch dort und auch in anderen Landesteilen weiter andauern.



Russische Truppen sollen den Norden des Kiewer Gebiets unter ihrer Kontrolle halten, verfügen über Ressourcen und Kräfte und versuchen, erschlagene Einheiten wieder aufzubauen.



Auch in den Gebieten Tschernihiw, Sumy, Charkiw, Donbass und im Süden der Ukraine bleibe die Lage "sehr schwierig". Selenskyj forderte erneut schärfere Sanktionen gegen Russland wegen des vor über einem Monat begonnenen Angriffskrieges.

Yannik_Schueller Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,



auch am 34. Tag seit Beginn des russischen Invasion der Ukraine informieren wir Sie über die neuesten Entwicklungen.

