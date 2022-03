In einer Abschlusserklärung nach dem Treffen der G7-Staaten appellierten die Mitglieder "eindringlich an alle Staaten, Russland keine militärische oder anderweitige Unterstützung für die Fortsetzung seiner Aggression gegen die Ukraine zu gewähren." In der Abschlusserklärung heißt es weiter: "Wir werden wachsam sein in Bezug auf jedwede Unterstützung dieser Art."



Der Appell richtete sich auch an China - das in dem fünfseitigen Dokument zwar nicht namentlich erwähnt wird; Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bestätigte aber bei einer Pressekonferenz in Brüssel nach dem G7-Treffen, dass dieser Teil der Erklärung auf China abzielt.