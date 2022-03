Loskommen vom russischen Gas - das ist der Plan in Deutschland. Doch wie kann das gehen? Diese Optionen gibt es:



Ausbau erneuerbarer Energien und Wasserstoff-Technik:

Der Ausbau der Erneuerbaren in Deutschland soll deutlich beschleunigt werden. Laut Robert Habeck (Grüne) soll vom Bundeskabinett zunächst ein "Osterpaket" beschlossen werden, das unter anderem auf eine umfassende EEG-Novelle abzielt. Außerdem peilt die "Ampel" mehr Anreize für die Industrie für Investitionen in Wasserstoff-Technologie an. Beim Wasserstoff, der fossile Energieträger etwa in der Stahlproduktion oder auch der Luftfahrt perspektivisch ersetzen soll, ist Deutschland künftig auf Importe angewiesen. Geprüft wird eine mögliche Pipeline aus Norwegen nach Deutschland. Kurzfristig reichen die Pläne für die Versorgungssicherheit aber nicht aus.



Kurzfristige Sicherung der Gas-Speicherbestände und LNG

Schon vor dem Ukraine-Krieg lösten die vergleichsweise leeren Füllstände der Gasspeicher in Deutschland Besorgnis aus. Mit sogenannten Long Term Options (LTO) für zusätzliche Lieferungen konnten nach Ministeriumsangaben im Winter die Gasmengen in den Speichern gesichert werden. Für den weiteren Kauf von Flüssigerdgas (LNG) zur Einspeicherung hat die Bundesregierung kurzfristig 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.



In den kommenden Jahren soll zudem die Anlandung von LNG unter anderem aus den USA, Katar oder Australien auch an deutschen Häfen möglich sein. Anfang März unterzeichneten die Förderbank KfW, das niederländische Unternehmen Gasunie und der RWE-Konzern eine Absichtserklärung für den Bau eines LNG-Terminals in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein, wobei mit einer Bauzeit von drei bis dreieinhalb Jahren gerechnet wird.



Möglichst noch vor dem nächsten Winter sollen außerdem die Betreiber von Gasspeicheranlagen in die Pflicht genommen werden. Die Ampel-Fraktionen legten vergangene Woche einen Gesetzesentwurf vor, der bestimmte Mindestfüllstände vorschreibt: So sollen zum 1. August die Speicher zu 65 Prozent gefüllt sein, am 1. Oktober zu 80 Prozent, am 1. Dezember zu 90 Prozent und Anfang Februar zu mindestens 40 Prozent.



Kohle als Reserve:

2021 machte der Kohlebau mit 30 Prozent den größten Posten bei der Stromerzeugung aus. Am Kohleausstieg "idealerweise" bis 2030 will die Bundesregierung wie im Koalitionsvertrag vereinbart festhalten. Zugleich will die Bundesregierung bei den Steinkohleimporten, die zuletzt etwa zur Hälfte aus Russland stammten, ihre Lieferketten diversifizieren.



Atomkraft:

Auch in Deutschland gibt es Forderungen, die verbliebenen Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. Wirtschaftsminister Robert Habeck und Umweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) sind trotz möglicher Energieversorgungsengpässe aber gegen eine Laufzeitverlängerung - diese sei auch angesichts der aktuellen Gaskrise "im Ergebnis einer Abwägung von Nutzen und Risiken" nicht zu empfehlen.