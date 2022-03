Der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Gregor Gysi, wandte sich unterdessen in einem Video auf Russisch mit einem "dringenden Appell" an Bürger in Russland und "Bürger der russischen Gemeinden in Deutschland". Sie sollten "alles in Ihrer Kraft Stehende zu tun, um den Krieg, den Russland in Ihrem Namen führt, zu beenden". In dem Video bittet Gysi darum, den Angriff zu ächten. "Zeigen Sie Ihrer Regierung, dass dieser Krieg nicht im Namen der Menschen in Russland geführt wird und deshalb sofort beendet werden muss."



https://twitter.com/GregorGysi/status/1505941219238719490