Seit Kriegsbeginn haben mehr als 200.000 Menschen aus der Ukraine in Deutschland Schutz gesucht. Wie das Bundesinnenministerium mitteilt, hat die Bundespolizei inzwischen 207.742 Kriegsflüchtlinge in der Bundesrepublik registriert.



Erfasst werden nur Geflüchtete, die von der Bundespolizei angetroffen werden, etwa an der österreichisch-bayerischen Grenze, an Bahnhöfen oder in Zügen. Im Regelfall gibt es keine festen Grenzkontrollen an den EU-Binnengrenzen, Ukrainer dürfen zudem ohne Visum einreisen - die Zahl der tatsächlich Angekommenen ist daher wahrscheinlich deutlich höher.



Foto: Marcus Brandt / dpa

Ukrainische Flüchtlinge nach ihrer Ankunft am Hamburger Hauptbahnhof