Seit mehr als drei Wochen tobt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Zahl der zivilen Opfer wächst. Verfolgen Sie die wichtigsten Entwicklungen im stern-Liveblog.

Die Kämpfe an den Frontabschnitten in der Ukraine sind auch in der Nacht zum Sonntag fortgesetzt worden. Auf politischer Ebene holte die Regierung in Kiew unterdessen zum Schlag gegen prorussische Parteien im Land aus und ließ deren Arbeit bis auf Weiteres verbieten.

Der Bürgermeister von Tschernihiw wies in einem dramatischen Appell auf die prekäre Lage in der von russischen Truppen eingekesselten nordukrainischen Stadt hin. "Der wahllose Artilleriebeschuss der Wohngebiete dauert an, dabei sterben friedliche Menschen", sagte Wladislaw Atraschenko laut der Agentur Unian. Die Stadt erlebe eine humanitäre Katastrophe. "Es gibt keine Stromversorgung, kein Wasser, keine Heizung, die Infrastruktur der Stadt ist vollständig zerstört."

Die neusten Entwicklungen in unserem Liveblog.

Die wichtigsten Meldungen des Tages in Kürze:

Live Blog Tag 25 im Ukraine-Krieg Yannik_Schueller Die russische Armee soll nach Angaben aus Kiew weitere hochrangige Militärs verloren haben. Kommandeure des Fallschirmregiments aus der russischen Stadt Kostroma nordöstlich von Moskau und des Kosakenregiments aus Stawropol im Süden Russlands seien "eliminiert" worden, teilt die ukrainische Armee mit. Darunter wird in der Regel verstanden, dass jemand getötet wurde. Der Kommandeur der 346. Brigade der Sondereinsatzkräfte sei zudem verletzt worden.



Diese Angaben ließen sich nicht überprüfen. Von russischer Seiten lagen dazu keine Informationen vor.



In über drei Wochen Krieg will die ukrainische Armee mehrere Dutzend hochrangige russische Offiziere getötet haben. Darunter sollen mindestens sechs Generäle von Armee und Nationalgarde gewesen sein.

Yannik_Schueller Papst Franziskus, Oberhaupt der katholischen Kirche, hat erneut den Krieg in der Ukraine verurteilt und ein Ende der Kämpfe gefordert.



"Leider hört die gewalttätige Aggression gegen die Ukraine nicht auf", sagte enach dem traditionellen Angelus-Gebet vor Tausenden Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom. "Es ist ein unsinniges Gemetzel, es gibt keine Rechtfertigung dafür." Der Argentinier erwähnte Russland abermals nicht in seiner Ansprache. Er forderte die internationale Gemeinschaft auf, sich ernsthaft für ein Ende dieses "abscheulichen Krieges" einzusetzen.



https://twitter.com/Pontifex/status/1505551899952656387

Yannik_Schueller Nach Angaben von Bürgerrechtlern sind bei erneuten Anti-Kriegs-Demonstrationen in Russland fast Tausend Menschen festgenommen worden.



Bis zum Nachmittag wurden mindestens 937 Menschen in 38 Städten festgenommen, wie die Organisation OWD-Info mitteilt. Proteste gab es demnach unter anderem in Moskau, St. Petersburg, Jekaterinburg, Nischni Nowgorod und Wladiwostok.



Die russischen Behörden gehen immer wieder hart gegen kremlkritische Demonstranten vor. Seit Beginn des russischen Angriffs gab es laut OWD-Info mehr als 15.000 Festnahmen auf Demonstrationen gegen den Krieg. Einige Demonstranten seien bereits mehrfach festgenommen worden, schreibt die Organisation in ihrem Telegram-Kanal. Es komme zum Teil zu Geldstrafen und Verhaftungen. Den Angaben nach wurde eine strafrechtliche Verfolgungskampagne gegen Kriegsgegner und Oppositionelle eingeleitet. Mindestens 37 Fälle gegen 43 Menschen würden verfolgt.

Yannik_Schueller In der Slowakei hat die Stationierung von Patriot-Flugabwehrraketensystemen zur Stärkung der Nato-Ostflanke begonnen.

Die ersten Kräfte seien eingetroffen, teilt der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad via Facebook mit. Sowohl Deutschland als auch die Niederlande stellen für den Einsatz auf Antrag der Nato Soldaten und Waffensysteme bereit. Nad dankte den Partnern für ihre Unterstützung.



Die Slowakei grenzt im Osten über knapp 100 Kilometer an die Ukraine, die sich gegen einen russischen Angriffskrieg verteidigt. Die Patriots können Flugzeuge, Hubschrauber und Raketen selbst in großer Höhe ausschalten.

Rune Weichert Mehrere Tausend Menschen haben in Hamburg gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine protestiert. Aufgerufen zu der Demonstration hatten die Jugendorganisationen der Parteien, die Klimabewegung Fridays for Future und die ukrainische Diaspora. Die Veranstalter gingen am Nachmittag von rund 5000 Teilnehmern aus. Die Polizei schätzte die Zahl zu Beginn der Veranstaltung auf etwa 3000. Alles laufe friedlich, sagte ein Polizeisprecher.

Rune Weichert Die ukrainische Vize-Premierministerin Olga Stefanischina sieht im Vorgehen der russischen Truppen bei der Invasion ihres Landes einen Völkermord. Das sei "keine Frage, sondern einfach die Realität, mit der wir konfrontiert sind", sagte Stefanischina dem britischen Nachrichtensender Sky News. Russlands Präsident Wladimir Putin und die anderen Verantwortlichen im Kreml seien Kriegsverbrecher, sagte Stefanischina.



Der Politikerin zufolge wurden von ukrainischen Behörden inzwischen 2000 Ermittlungsverfahren gegen russische Soldaten wegen mutmaßlicher Verbrechen eingeleitet. Unter anderem habe es Berichte über Vergewaltigungen und Morde gegeben. Jeder Einzelne, der sich strafbar gemacht habe, müsse zur Verantwortung gezogen werden, sagte sie.



Als Völkermord werden laut der entsprechenden UN-Konvention von 1948 Verbrechen bezeichnet, die in der Absicht begangen oder befohlen wurden, "eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören". Kiew hat Russland bereits vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag beschuldigt, einen Völkermord gegen Ukrainer zu planen und seinerseits mit der unbelegten Behauptung eines Völkermords gegen Russen in der Ostukraine gegen die Konvention zu verstoßen. Das höchste UN-Gericht hat zunächst angeordnet, dass Russland die militärische Gewalt beenden muss. Das Weltstrafgericht in Den Haag ermittelt zudem zu möglichen russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine.

Yannik_Schueller Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) sind seit Kriegsausbruch bereits zehn Millionen Ukrainer in die Flucht getrieben worden.



Diese Menschen seien entweder an andere Orte innerhalb der Ukraine oder außerhalb des Landes geflüchtet, twittert UNHCR-Chef Filippo Grandi. Die höchste Zahl an Flüchtlingen aus der Ukraine hat bisher Polen aufgenommen.



https://twitter.com/FilippoGrandi/status/1505455082778812417

Yannik_Schueller Beten für den Frieden: Eine Frau während eines Gottesdienstes in der St.-Peter-und-Paul-Garnisonkirche in Lwiw.



Lwiw dient als Zwischenstation und Zufluchtsort für Millionen von Ukrainern, die vor der russischen Invasion entweder in die Sicherheit der Nachbarländer oder in die relative Sicherheit der Westukraine fliehen.



Yannik_Schueller Der britische Premierminister Boris Johnson steht wegen seines Vergleichs zwischen dem Kampf der Ukrainer gegen die russische Invasion und dem Votum der Briten zum EU-Austritt unter heftiger Kritik.

Wie die Ukrainer habe sich das britische Volk mit dem Brexit für die Freiheit entschieden, hatte Johnson bei seiner Rede zur Frühjahrskonferenz der britischen Konservativen am Samstag gesagt.



Die Reaktionen haben nicht lange auf sich warten lassen. "Boris, Deine Worte beleidigen die Ukrainer, die Briten und den gesunden Menschenverstand", twittert der frühere EU-Ratspräsident Donald Tusk. Der frühere Brexit-Beauftragte des Europäischen Parlaments, Guy Verhofstadt, bezeichnete den Vergleich als "irre". Der Chef der britischen Liberaldemokraten Ed Davey bezeichnete Johnson als "nationale Schande".



Yannik_Schueller Ein auf Twitter veröffentlichtes Video von Maria Avdeeva, Forschungsdirektorin der Denkfabrik "European Expert Association", sind die Ausmaße der Zerstörung in Charkiw zu erahnen. Sie wisse zwar, dass eigentlich Wochenende ist, zähle aber nur noch die Tage, die seit Kriegsbeginn vergangen seien, so Avdeeva in dem Selfie-Video. Im Hintergrund sind bombardierte Häuser zu sehen.



https://twitter.com/maria_avdv/status/1505489500507619329



"Es gibt noch andere Zahlen, auf die wir als Ukrainer schauen. Die Zahlen, wie viele Kinder bei russischen Luftangriffen getötet wurden. Wie viele Frauen bei dem Versuch gestorben sind, ihre Kinder vor russischen Bomben zu schützen. Wie viele tapfere Männer bei der Verteidigung ihres Heimatlandes gestorben sind", erklärt Avdeeva weiter.

"Wir werden gewinnen. Die Ukraine wird gewinnen", sagt sie abschließend und lächelt in die Kamera.



Yannik_Schueller Wie die ukrainische Gesetzgeberin Lesia Vasylenko auf Twitter schreibt, ist ein Eisen- und Stahlwerke in Mariupol durch russischen Beschuss zerstört worden. Das "Azovstal"-Werk sei eines größten metallurgischen Anlagen Europas. "Die wirtschaftlichen Verluste für die Ukraine sind enorm", so Vasylenko.



https://twitter.com/lesiavasylenko/status/1505318174459265024



Wie die britische BBC berichtet, bestätigte der Generaldirektor von Asowstal auf Telegram, dass die Fabrik getroffen wurde, machte aber keine Angaben zum Ausmaß des Schadens. Die Mitarbeiter hätten seit Invasionsbeginn Sicherheitsmaßnahmen ergriffen , um eine größere Gefahr für die Anwohner zu vermeiden.



Das Stahlwerk sei ein wichtiger Aktivposten in Mariupol am Asowschen Meer, um dessen Einnahme Moskau seit zwei Wochen kämpft, schreibt die BBC weiter.

Yannik_Schueller Um die nordukrainische Stadt Tschernihiw gibt es nach Militärangaben aus Kiew weiter schwere Gefechte. "Tschernihiw wird verteidigt", teilt die ukrainische Armeemit. Die Stadt nahe der Grenze zu Belarus werde beschossen. Es gebe keinen Strom und keine Heizung mehr. Viele Einwohner seien ohne Gas.



Dagegen sei die Nacht rund um die Hauptstadt Kiew vergleichsweise ruhig verlaufen. Der "Feind" errichte Befestigungsanlagen. Es habe aber Kämpfe um den Ort Butscha nordwestlich von Kiew gegeben, ebenso um Hostomel und Worsel. Seit mehr als einer Woche dauert dem Militär zufolge auch der Beschuss auf Vororte der Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine an.



Alle Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Yannik_Schueller Nach ukrainischen Angaben haben russische Streitkräfte eine Kunsthochschule in der belagerten Stadt Mariupol bombardiert, in der rund 400 Menschen Schutz gesucht haben sollen.



Das Gebäude sei bei dem Angriff am Samstag zerstört worden, unter den Trümmern seien noch Menschen eingeschlossen, teilt die Stadtverwaltung auf dem Messengerdienst Telegram mit. Demnach hatten sich hunderte Einwohner – "Frauen, Kinder und ältere Menschen" – in der Schule G12 aufgehalten.

Yannik_Schueller Deutschland und Katar haben nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eine langfristige Energiepartnerschaft vereinbart.



Das Abkommen soll angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine Deutschland weniger abhängig von russischem Gas zu machen. "Der Tag hat eine starke Dynamik bekommen", sagt Habeck. Die Unterstützung des Emirs Tamim bin Hamad Al Than sei über die Maßen stark gewesen und stärker als erwartet.



Die Unternehmen, die mit nach Katar gekommen seien, würden nun mit der katarischen Seite tief in Vertragsverhandlungen einsteigen. Habeck will noch keine Angaben zu vereinbarten Mengen machen. Katar ist einer der weltweit größten Exporteure von Flüssigerdgas (LNG). Vor der Reise hatte er gesagt, es gehe zum einen um kurzfristige als auch um langfristige Lieferungen.



Der Minister erklärt, die vereinbarte Partnerschaft mit Katar umfasse nicht nur LNG-Lieferungen, sondern auch den Ausbau von erneuerbaren Energien sowie Maßnahmen zur Energieeffizienz. In diesen Bereichen könnten deutsche Firmen viel anbieten.



Yannik_Schueller Der Bürgermeister der westukrainischen Stadt Lwiw, Andrij Sadowyj, fühlt sich von den internationalen Hilfsorganisationen im Stich gelassen.



Nicht eine internationale Organisation war vorbereitet, obwohl seit einem halben Jahr alle von einem möglichen russischen Angriff geredet haben

- Sadowyj gegenüber der "Süddeutschen Zeitung"



Bis heute gebe es keine "effektiven internationalen Notfallpläne". Sadowyj nannte keine Hilfsorganisation beim Namen. Ein Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) teilte auf Anfrage mit: "Das Ausmaß, die Intensität und das Leid des Konflikts übersteigen jede Vorstellungskraft."

