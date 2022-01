Angesicht der sich zuspitzenden Ukraine-Krise verstärken mehrere Nato-Mitgliedstaaten ihre Militärpräsenz in Osteuropa. Das Bündnis kündigte an, weitere Kampfflugzeuge und Marineschiffe zu schicken.

Eine Reihe von Nato-Mitgliedstaaten verstärken wegen der Spannungen mit Russland ihre Militärpräsenz in Osteuropa. Das Bündnis kündigte am Montag an, es sollten zusätzliche Kampfflugzeuge und Marineschiffe in die Ostsee und in osteuropäische Länder wie Litauen oder Bulgarien entsandt werden. Hintergrund sind Befürchtungen vor einem russischen Einmarsch in der Ukraine.

Der Erklärung zufolge wollen Nato-Staaten wie Dänemark, Spanien und die Niederlande ihre Militärpräsenz in Osteuropa aufstocken, die USA und Frankreich erwägen dies demzufolge. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßte die Ankündigung der Mitgliedstaaten. "Die Nato wird weiterhin alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz und zur Verteidigung aller Bündnispartner ergreifen", betonte der Norweger.

