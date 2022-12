Sehen Sie im Video: Ukraine meldet russische Angriffe auf Stromversorgung.













Neue russische Angriffe haben laut ukrainischen Angaben am Montagmorgen erhebliche Schäden in der Region Kiew verursacht. Drei Gebiete in der Region, die die Hauptstadt Kiew umgibt, seien ohne Stromversorgung, sagte Gouverneur Olexiy Kuleba. Diese vom staatlichen Katastrophenschutz veröffentlichten Bilder sollen Löscharbeiten an einem Energieinfrastrukturgebäude in Kiew zeigen. Die Ukraine sprach von einem Luftangriff Russlands mit 35 "Kamikaze"-Drohnen iranischer Fertigung. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte in einer Videobotschaft weitere Waffen vom Westen. "Ich bitte Sie, die Möglichkeit der Lieferung von Luftverteidigungssystemen an unser Land zu erhöhen und dazu beizutragen, die entsprechenden Entscheidungen unserer Partner zu beschleunigen. Ein hundertprozentiger Luftschutzschild wird einer der erfolgreichsten Schritte gegen die russische Aggression sein", sagte Selenskyj bei einem Spitzentreffen von Staaten, die eine von Großbritannien angeführte multinationale schnelle Eingreiftruppe stellen. Die Gruppe, zu der auch die baltischen und skandinavischen Staaten sowie die Niederlande gehören, versprachen weitere Unterstützung. Kajsa Ollongren, Verteidigungsministerin der Niederlande: "Wir werden die Ukraine nicht im Regen stehen lassen und unsere militärische, humanitäre und politische Unterstützung so lange fortsetzen, wie es nötig ist." Unterdessen erklärte Belarus die Einsatzbereitschaft seines Militärs. Dies habe eine Inspektion ergeben, die nun abgeschlossen worden sei, teilte das belarussische Verteidigungsministerium kurz vor dem Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit. Belarus ist an dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bislang nicht direkt beteiligt, das Land gilt aber als Aufmarschgebiet für die russischen Truppen.

Mehr