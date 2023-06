Die republikanische Präsidentschaftsbewerberin Nikki Haley bekennt sich während einer Bürgerfragestunde des US-Senders CNN klar zur Unterstützung der Ukraine. Es gehe auch darum, die Freiheit zu verteidigen und der Tyrannei weltweit Einhalt zu gebieten, sagt die 51-Jährige bei dem Auftritt in Des Moines im Bundesstaat Iowa. "Was wir verstehen müssen, ist, dass ein Sieg für die Ukraine ein Sieg für uns alle ist." Tyrannen auf der ganzen Welt machten kein Geheimnis daraus, was sie vorhätten. Wenn die Ukraine gewinne, dann sende dies auch eine Botschaft an China, den Iran und Nordkorea. Es gehe nicht darum, der Ukraine Geld zu geben oder dort Truppen zu stationieren, sondern darum, mit den Verbündeten zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass die Ukraine genug Ausrüstung und die Munition habe, um zu gewinnen.