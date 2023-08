Die UN-Koordinatorin in der Ukraine, Denise Brown, verurteilt den russischen Raketenangriff auf ein Hotel in Saporischschja scharf. Der Beschuss des Hotels, das häufig von UN-Mitarbeitern zur Unterstützung von Kriegsopfern genutzt wird, sei absolut inakzeptabel, schreibt Brown in einer Stellungnahme. Angriffe auf solche zivile Infrastruktur verstießen gegen das humanitäre Völkerrecht. Sie hätten in der Ukraine inzwischen enorme Ausmaße angenommen. Brown fordert Russland auf, die "wahllosen Angriffe gegen die Ukraine unverzüglich einzustellen".



Nach Angaben der städtischen Behörden wurde beim Einschlag einer Iskander-Rakete gestern Abend das Hotel "Reikartz" getroffen. Ein Mensch starb, 14 weitere wurden verletzt - darunter auch Kinder. Das ukrainische Verteidigungsministerium wies in einem Tweet darauf hin, dass in dem Hotel eine Kindertagesstätte untergebracht war. Nur weil diese eine Stunde vor dem Raketeneinschlag schloss, seien die Kinder am Leben geblieben.