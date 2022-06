Ein russischer Soldat in der Ukraine (Archivbild)

Krieg in der Ukraine

Ticker Krieg in der Ukraine "Intensive Straßenkämpfe" im Donbass – USA verdächtigen Russland des Getreidediebstahls

Scholz besucht Nato-Ostflanke +++ Selenskyj pocht auf Status der Ukraine als EU-Beitrittskandidat +++ USA verdächtigen Russland des Diebstahls ukrainischen Getreides +++ Die Entwicklungen im stern-Ticker.

Tag 104 der russischen Invasion in der Ukraine: Die erbitterten Kämpfe im Osten des Landes dauern an. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj müssen beide Seiten schwere Verluste hinnehmen. Das russische Militär, unterstützt von Separatisten, steht nach eigenen Angaben kurz vor der vollständigen Einnahme der Stadt Swjatohirsk.

Heute besucht Bundeskanzler Olaf Scholz zum ersten Mal seit Kriegsbeginn mit Litauen ein Nato-Land, das an Russland grenzt und sich durch die Atommacht besonders stark bedroht fühlt. In der Hauptstadt Vilnius wird er neben Nauseda die Regierungschefs aller drei baltischen Staaten treffen.

5.26 Uhr: Ukrainische Behörden berichten von "intensiven" Kämpfen um Sjewjerodonezk

Im Kampf um die strategisch wichtige Stadt Sjewjerodonezk in der Ostukraine erscheint die Lage der ukrainischen Kräfte zunehmend schwierig. Der Bürgermeister der Stadt, Oleksandr Striuk, erklärte am Montag, die Lage ändere sich "stündlich". Es gebe "intensive Straßenkämpfe", die russischen Truppen setzten zudem "Luftschläge und schwere Artillerie ein". Die Angreifer "sind dabei, die Stadt zu zerstören" nachdem "sie es nicht geschafft haben, sie in ein oder zwei Tagen einzunehmen".

Sjewjerodonezk ist die letzte größere Stadt der Region Luhansk, die Russland noch nicht erobert hat. Laut ukrainischer Armee liegt der derzeitige Schwerpunkt der russischen Offensive im Osten des Landes auf der vollständigen Einnahme der Industriestadt. Nach eigenen Angaben behielten die Soldaten aber die "Kontrolle", es werde nur im östlichen Teil gekämpft.

3.40 Uhr: Litauen dringt auf stärkere Nato-Präsenz im Baltikum

Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda dringt angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf eine stärkere Nato-Präsenz in den baltischen Staaten. "Der Nato-Gipfel in Madrid muss der Gipfel der Entscheidungen sein", sagt Nauseda der Deutschen Presse-Agentur vor dem eintägigen Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Vilnius. "Wir hoffen, uns auf dem Gipfel zu einigen: auf einen Übergang von Abschreckung zur Vorwärtsverteidigung, von einem Bataillon zu einer Brigade, von der Luftüberwachung zu Luftverteidigung".

Beim Nato-Gipfel in Madrid wird es Ende des Monats darum gehen, ob die Truppen an der Ostflanke des westlichen Verteidigungsbündnisses noch einmal aufgestockt werden. Gut drei Wochen vor dem Spitzentreffen reist Scholz heute zu einem Kurzbesuch nach Litauen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen Sondergesandten nach Berlin geschickt, um Gespräche mit der Bundesregierung über eine EU-Beitrittsperspektive für sein Land zu führen. Der Minister für regionale Entwicklung, Oleksij Tschernyschow, will heute und morgen unter anderem Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD), Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD), Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) und in Abwesenheit von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ihren Staatsminister Tobias Lindner (Grüne) treffen.

Die Ukraine hofft darauf, dass die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union sie beim Gipfeltreffen am 23./24. zum EU-Beitrittskandidaten erklären. "Die Europäische Union sollte die Ukraine umarmen", fordert Tschernyschow vor seinen Gesprächen in Berlin. Er betonte aber auch, dass sein Land nicht bevorzugt behandelt werden wolle.

0.12 Uhr: USA verdächtigen Russland des Getreidediebstahls

US-Außenminister Antony Blinken hat den Verdacht geäußert, dass Russland ukrainisches Getreide für den eigenen Profit stiehlt. Berichte, wonach Russland ukrainisches Getreide beschlagnahmt, um dieses selbst zu verkaufen, nannte Blinken am Montag in Washington "glaubwürdig". Er hat außerdem den Vorwurf erhoben, dass Moskau durch die Blockade ukrainischer Getreideausfuhren die Welt "erpressen" will.

Die russische Seeblockade des südukrainischen Hafens Odessa verhindere, dass Getreide von dort an seine "normalen Ziele" verschifft werde, sagt Blinken bei einer virtuellem Konferenz seines Ministeriums zu aus dem Ukraine-Krieg entstehenden Risiken für die Nahrungsmittelsicherheit. Rund 20 Millionen Tonnen Weizen seien in Silos nahe Odessa "gefangen". Dabei handle es sich um eine Strategie Putins, der erzwingen wolle, dass die restliche Welt "ihm nachgibt" und ihre Sanktionen gegen Russland aufhebt, betont Blinken. "In anderen Worten, ganz einfach ausgedrückt, es ist Erpressung."