Russland warnt vor einer Lieferung von panzerbrechender Munition mit abgereichertem Uran durch Großbritannien an die Ukraine. "Das ist ein Schritt in Richtung einer weiteren Eskalation, und zwar ein ernsthafter", sagt Außenminister Sergej Lawrow. Die Verwendung solcher Munition würde zudem die Möglichkeiten der Ukraine, "hochwertige, nicht kontaminierte Lebensmittel" herzustellen, "deutlich einschränken". Großbritanniens Verteidigungsministerin Annabel Goldie hatte am Montag erklärt, London werde Kiew unter anderem auch panzerbrechende Munition liefern, die abgereichertes Uran enthält.



Abgereichertes Uran ist ein Abfallprodukt, das bei der Anreicherung von Uran für den Einsatz in Atomkraftwerken oder bei der Herstellung von Atomwaffen entsteht. Es ist nur etwa 60 Prozent so radioaktiv wie natürlich vorkommendes Uran, eignet sich aber aufgrund seiner Eigenschaften zur Verwendung in panzerbrechender Munition. Die britische Armee verwendet es nach eigenen Angaben seit Jahrzehnten. Es habe nichts zu tun mit nuklearen Waffen oder Fähigkeiten, hieß es heute bereits aus London. Der Kreml verbreite in dem Zusammenhang Fake News.