In der von Russland besetzten Stadt Melitopol im Südosten der Ukraine ist nach Angaben der russischen Behörden ein Polizist durch eine Detonation getötet worden. Am Morgen habe sich eine Explosion am Eingang eines Wohnhauses in Melitopol ereignet, teilt die örtliche Abteilung des russischen Innenministeriums mit. Zwei Polizisten seien verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Einer von ihnen sei später seinen Verletzungen erlegen. Laut dem ukrainischen Bürgermeister der Stadt, Iwan Fedorow, der sich in ukrainisch kontrolliertem Gebiet aufhält, war der getötete Polizist "nicht nur auf die Seite des Feindes übergelaufen", sondern habe auch Kollegen dazu gebracht, "Verräter zu werden".



In Melitopol in der teils von Russland besetzten Region Saporischschja lebten vor dem Krieg rund 150.000 Menschen. Die Stadt wurde schon kurz nach der russischen Invasion im Februar 2022 erobert und liegt derzeit etwa 65 Kilometer von der Frontlinie entfernt.