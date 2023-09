Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un befindet sich nach wie vor in Russland. Heute besucht er eine Flugzeugfabrik im Fernen Osten des Landes. In Komsomolsk am Amur besichtigt er die Produktion von russischen Kampfflugzeugen vom Typ Suchoi Su-35 und Su-57, heißt es in einer Erklärung der Regierung aus Moskau. Zudem wohnt er demnach einem Demonstrationsflug eines Kampfjets vom Typ Su-35 bei.





Russland sehe "das Potenzial für eine Zusammenarbeit sowohl im Bereich des Flugzeugbaus als auch in anderen Branchen" mit Nordkorea, sagt der russische Vize-Ministerpräsident Denis Manturow. Er hatte Kim durch die Anlage begleitet. Dies sei "besonders wichtig für die Bewältigung der Aufgaben, vor denen unsere Länder stehen, um technologische Souveränität zu erlangen", so Manturow, der auch Industrie- und Handelsminister ist. Laut der Agentur Interfax stellt das Luftfahrtunternehmen in Komsomolsk "militärische und zivile Ausrüstung" her.