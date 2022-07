Seit heute exportiert die Ukraine Strom in die EU. "Eine wichtige Etappe unserer Annäherung an die Europäische Union wurde erreicht", sagt Selenskyj in einer Videobotschaft. Die Ukraine "hat begonnen, über Rumänien in bedeutendem Maße Strom in das Territorium der EU zu exportieren." Die Lieferungen sollen noch erhöht werden. Darauf bereite man sich gerad vor.

"Ukrainischer Strom kann einen bedeutenden Teil des von den Europäern verbrauchten russischen Gases ersetzen", sagt der Präsident. "Es geht nicht nur um Exporteinnahmen für uns, es ist eine Frage der Sicherheit für ganz Europa."

Die Ukraine war Mitte März an das europäische Stromnetz angeschlossen worden. Vor Beginn des russischen Angriffskriegs gegen das Land am 24. Februar war das ukrainische Netz mit dem russischen Netz synchronisiert.