Das geschah in der Nacht zum 261. Kriegstag in der Ukraine: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,wieder neigt sich eine Woche dem Ende entgegen – was man vom Krieg in der Ukraine nicht behaupten kann. Trotzdem starten wir mit guten Neuigkeiten in den Tag. Die. Gleichzeitig weichen die russischen Truppen aus der besetzten Stadt Cherson zurück. warum, hat mein Kollege Yannik Schüller analysiert ).Das geschah in der Nacht zumin der Ukraine:

Selenskyj: 170.000 Quadratkilometer der Ukraine vermint

Medienbericht: russische Besatzer verwüsten und zerstören Cherson bei ihrem Abzug

weitere 400 Millionen Dollar (392 Millionen Euro) an US-Hilfen für die Ukraine

Und das wird heute noch wichtig:

Das Augenmerk liegt weiterhin darauf, wie weit es den ukrainischen Truppen gelingt, in ehemals russisch besetztes Gebiet vorzustoßen. Bei einem Gespräch von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mit ihrem litauischen Amtskollegen Gabrielius Landsbergis in Berlin wird es auch um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gehen. Ein Punkt ist die Stärkung der Nato-Ostflanke. Landsbergis will sich bei Baerbock aber auch für die Lieferung von Kampfpanzern westlicher Bauart in die Ukraine einsetzen.



