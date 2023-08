Der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa trifft zu einem zweitägigen Besuch in der Ukraine ein. Das Staatsoberhaupt sei am Morgen aus Polen mit dem Zug in Kiew angekommen, berichten der staatliche Fernsehsender RTP und andere portugiesische Medien. Am Donnerstag werde er sich mit dem ukrainischen Präsidenten treffen. Zudem wolle Rebelo de Sousa am Gipfel der sogenannten internationalen Krim-Plattform teilnehmen. Mit diesem Besuch wolle er "der portugiesischen Präsenz Kontinuität verleihen" und "in allen Bereichen Solidarität zeigen", so Rebelo de Sousa nach seiner Ankunft.