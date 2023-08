Bei russischen Angriffen auf ukrainische Häfen sind ukrainischen Angaben zufolge in einem Monat 270.000 Tonnen Getreide zerstört worden. "Russland greift systematisch Getreidesilos und -lager an, um Agrarexporte zu stoppen", erklärt der ukrainische Infrastrukturminister Oleksandr Kubrakow in Onlinemedien. "Insgesamt wurden in einem Monat durch Angriffe auf Häfen 270.000 Tonnen Getreide zerstört", schreibt Kubrakow. Er kritisiert die Angriffe, die sich "gegen afrikanische und asiatische Länder" richteten, "denen es bereits an Nahrungsmitteln mangelt".