In der Ukraine sind nach Schätzungen der US-Regierung 50.000 Söldner der russischen Wagner-Kampfgruppe stationiert, darunter 40.000 Strafgefangene. Allein in den vergangenen Wochen seien etwa 1000 Wagner-Kämpfer gefallen, sagt der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, John Kirby, in Washington. Rund 90 Prozent von ihnen seien Sträflinge aus russischen Gefängnissen gewesen. In bestimmten Fällen sei das russische Militär dem Kommando der "Wagner"-Gruppe unterstellt.





Kirby zufolge hat "Nordkorea eine erste Waffenlieferung an Wagner abgeschlossen" - die Söldner hätten dafür bezahlt. "Wir gehen davon aus, dass die Menge an Material, die an "Wagner" geliefert wurde, die Dynamik auf dem Schlachtfeld und in der Ukraine nicht verändern wird, aber wir sind auf jeden Fall besorgt, dass Nordkorea plant, mehr militärische Ausrüstung zu liefern."