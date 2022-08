Dreiergipfel mit Ukraine, UN und Türkei +++ Russland berichtet von Schüssen auf AKW Saporischschja +++ Estland beschränkt Einreise für russische Staatsbürger +++ Die News zu Russlands Krieg in der Ukraine im stern-Liveblog.

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj empfängt am Donnerstag UN-Generalsekretär António Guterres sowie den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan in Lwiw (Lemberg). Bei dem Treffen soll es um die Lage in dem von russischen Truppen besetzten AKW Saporischschja gehen und die Möglichkeiten einer internationalen Expertenmission.

In der ostukrainischen Großstadt Charkiw schlugen nachts zum wiederholten Mal russische Raketen ein und töteten nach vorläufigen Angaben sieben Menschen. In heftigen Kämpfen im Donbass konnte die ukrainische Armee nach eigenen Angaben mehrere Angriffe abwehren. An zwei Stellen bei der Stadt Donezk habe der Feind aber Geländegewinne erzielt.

Lesen Sie hier die wichtigsten Nachrichten und Entwicklungen des 176. Tages im russischen Krieg gegen die Ukraine.

Tag 176 im Ukraine-Krieg

Währenddessen dauert das Tauziehen um einen Expertenbesuch im Atomkraftwerk Saporischschja weiter an. Moskauer Diplomaten beteuerten am Mittwoch, dass Russland den Besuch unterstütze. Allerdings geht die russische Seite davon aus, dass die Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) über Russland und russisch kontrolliertes Gebiet in der Ukraine anreisen. Eine Reise über Kiew sei zu gefährlich. Präsident Selenskyj forderte am Mittwochabend erneut den Abzug russischer Soldaten.

In der ostukrainischen Großstadt Charkiw schlugen nachts zum wiederholten Mal russische Raketen ein und töteten nach vorläufigen Angaben sieben Menschen. Weitere sechzehn Menschen seien verletzt worden. Medien berichten, dass ein Marschflugkörper in dem Haus eingeschlagen sei und es in Brand gesetzt habe. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach auf Telegram von einem "gemeinen und zynischen Anschlag auf Zivilisten, für den es keine Rechtfertigung gibt und der nur die Hilflosigkeit des Aggressors zeigt".

Für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geht es heute nach Lwiw (Lemberg). Dort soll er mit UN-Generalsekretär António Guterres und dem türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan zusammen kommen. Für die Vereinten Nationen und die Türkei ist es der Versuch, den Einstieg in eine Verhandlungslösung auszuloten. Zudem soll es um die Lage in dem von russischen Truppen besetzten AKW Saporischschja und die Möglichkeiten einer internationalen Expertenmission gehen.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,



hiermit begrüße ich Sie herzlich zu einem neuen Liveblog. Lesen Sie hier die wichtigsten Nachrichten und Entwicklungen des 176. Tages im russischen Krieg gegen die Ukraine.