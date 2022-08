Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa will unter Umgehung eines russischen Vetos in der Ukraine aktiv bleiben. Mit der Ukraine sei beschlossen worden, "die OSZE-Präsenz in Kiew fortzusetzen", sagt der OSZE-Vorsitzende, Polens Außenminister Zbigniew Rau in Rzeszow nach seiner Rückkehr aus Kiew. "Die OSZE-Flagge wird über Kiew wehen."



Die OSZE handelt üblicherweise im Konsens. Wegen eines Vetos aus Moskau waren Projekte in der Ukraine, die aus dem regulären Budget bezahlt wurden, Anfang Juli eingestellt worden. Nun sollen 25 Projekte mit freiwilligen Zahlungen von OSZE-Mitgliedern fortgesetzt werden. Die OSZE wolle Kiew bei der Entfernung von Minen, im Umgang mit chemischen Gefahren oder in der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen unterstützen.