In der Nacht wird aus zahlreichen Städten in der gesamten Ukraine heftiger Raketenbeschuss gemeldet - darunter auch aus Kiew. Anwohner der Hauptstadt berichten in sozialen Netzwerken von einem heftigen Explosionsgeräusch. Bürgermeister Vitali Klitschko bestätigt auf Telegram Einschläge im südlichen Bezirk Holosijiw. Er teilt zudem mit, dass rund 15 Prozent der Bürger vorübergehend von der Stromversorgung abgeschnitten seien. Auch in der südlichen Region Odessa sowie in Charkiw im Osten des Landes berichteten die Behörden von russischen Angriffen auf Energieanlagen und von Stromausfällen.