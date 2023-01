Die belarussische Luftwaffe hat am Morgen gemeinsame Militärmanöver mit russischen Kräften begonnen. Es handle sich um "taktische Luftübungen unter Beteiligung von Einheiten der belarussischen und russischen Luftwaffe", die "auf belarussischem Territorium stattfinden", erklärt das Verteidigungsministerium in Minsk. "Alle Flugplätze und Schießplätze der Luftstreitkräfte und der Luftabwehr" der belarussischen Armee würden in die Manöver einbezogen. Einheiten der russischen Luftwaffe seien in den letzten Tagen in Belarus eingetroffen, um an den Übungen teilzunehmen. Hauptziel der Übung sei die "Stärkung der operativen Kompatibilität" zwischen den beiden Armeen.



Im Oktober hatte Belarus die Bildung einer gemeinsamen Truppe mit Russland angekündigt, mehrere tausend russische Soldaten waren in Belarus eingetroffen. Die Regierung dort ist eng mit dem Kreml verbündet, hat sich bisher aber nicht an Russlands Krieg in der Ukraine beteiligt. Moskau versucht nach Ansicht von Beobachtern derzeit allerdings, Minsk in seine Invasion hineinzuziehen. Belarus dient bereits als Rückzugsgebiet für russische Streitkräfte.