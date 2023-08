Nach Besuchen in Skandinavien und den Niederlanden ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu einer Visite in Griechenland eingetroffen. "Auf der Tagesordnung steht alles, was wir gemeinsam tun können, um das Leben und die Freiheit der Menschen in unserem gemeinsamen europäischen Haus zu schützen", schrieb Selenskyj im Onlinedienst Telegram. "Jeden Tag stärken wir unseren Staat, unsere Soldaten und unsere Zusammenarbeit mit Partnern."