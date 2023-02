In London haben Aktivisten der politischen Kampagnentruppe Led by Donkeys vor dem Jahrestag des Einmarsches in die Ukraine die Straße vor der russischen Botschaft blau-gelb angemalt - die Nationalfarben der Ukraine. In zahlreichen anderen Städten in Europa sind aus diesem Anlass weitere Aktionen dieser Art angekündigt. So soll morgen etwa die ukrainische Flagge auf dem Reichstag ins Berlin gehisst werden, der Eifelturm in Paris soll abends in Blau und Gelb leuchten.



Led By Donkeys wurde ursprünglich im Dezember 2018 als Anti-Brexit-Gruppe gegründet. Der Name stammt von der Redewendung "Lions led by donkeys" (Löwen, die von Eseln geführt werden) und bezieht sich auf den Glauben, dass britische Soldaten im Ersten Weltkrieg von inkompetenten und gleichgültigen Führern in den Tod geführt wurden.