Spekulationen um Sabotage an Nord-Stream-Pipelines +++ Merz entschuldigt sich für "Sozialtourismus" +++ Die Nachrichten zu Russlands Krieg in der Ukraine im stern-Liveblog.

In den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine läuft der letzte Tag der Scheinreferenden über einen Beitritt zu Russland statt. Die Ukraine und der Westen sehen in den Zwangsabstimmungen einen Völkerrechtsbruch. Es wird erwartet, dass die Gebiete annektiert und womöglich schon an diesem Freitag von Putin zu russischem Staatsgebiet erklärt werden – mit möglicherweise weitreichenden Folgen für die Kriegsführung.

Inzwischen hat der Kreml "Fehler" bei der Umsetzung der russischen Teilmobilmachung für den Krieg in der Ukraine eingeräumt. "In der Tat gab es Fälle, in denen gegen das Dekret verstoßen wurde", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in seltener Offenheit. Angesichts der zahlreichen Ausreisen von Russen im kampffähigen Alter seien aber Grenzschließungen nicht mehr undenkbar. Die Proteste und Fluchtbewegungen dürften weitergehen.

Lesen Sie alles über die Ereignisse des 216. Kriegstages im stern-Liveblog.

Tag 216 des Krieges in der Ukraine Kapitel Putin verleiht US-Whistleblower Snowden die russische Staatsbürgerschaft CDU-Chef Merz beklagt "Sozialtourismus" ukrainischer Flüchtlinge Starker Druckabfall in beiden Nord-Stream-Gaspipelines Volker Königkrämer Bulgarien hat den bulgarischen Staatsbürgern in Russland empfohlen, das Land zu verlassen und von Reisen in Russland abgeraten. Das Außenministerium in Sofia begründet dies mit der "komplizierenden Lage" in Russland. Bulgarische Staatsbürger sollten erwägen, das Land mit zur Verfügung stehenden Transportmitteln schnell zu verlassen, heißt es weiter in einer Mitteilung des Ministeriums. Den in Russland verbleibenden Bulgarinnen und Bulgaren wird zu erhöhter Wachsamkeit geraten sowie empfohlen, Plätze mit einer größeren Ansammlung von Menschen zu meiden. Volker Königkrämer Die Zahl der ukrainischen Schülerinnen und Schüler an deutschen Schulen ist weiter gestiegen. Die Bundesländer melden für die am Sonntag zu Ende gegangene 38. Kalenderwoche 191.733 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine an den Schulen, wie die Kultusministerkonferenz (KMK) am Dienstag in Berlin mitteilt.



Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl damit um 6249 an. Die von der KMK angegebenen Schülerzahlen beziehen sich auf allgemeinbildende Schulen und Berufsschulen. Volker Königkrämer Russland will eigenen Angaben zufolge keinen Druck auf Kasachstan, Georgien und andere Länder ausüben, damit diese russische Kriegsflüchtlinge zur Rückreise in ihre Heimat zwingen. Das russische Verteidigungsministerium habe nicht vor, Appelle an die Behörden dieser Staaten "bezüglich einer angeblich erzwungenen Rückkehr" der sich dort aufhaltenden russischen Bürger zu richten, teilt die Behörde in Moskau mit.



Zehntausende Russen haben seit der Ankündigung der Teilmobilmachung von Reservisten vor knapp einer Woche das Land verlassen. Allein in die Ex-Sowjetrepublik Kasachstan in Zentralasien reisten nach Angaben der dortigen Migrationsbehörde seit dem 21. September fast 100.000 russische Staatsbürger ein. Auch in die Südkaukasus-Republik Georgien versuchten Tausende Russen zu gelangen. An der Grenze stauten sich rund 5000 Fahrzeuge Volker Königkrämer Russland hat einem Zeitungsbericht zufolge nach den Scheinreferenden in den besetzten ukrainischen Gebieten offensichtlich schon konkrete Pläne für deren Einverleibung in die Russische Föderation. Geplant sei die Bildung eines neuen föderalen "Krimbezirks", berichtet die russische Zeitung "Wedomosti" unter Berufung auf Quellen im Föderationsrat.



Dieser Bezirk solle die bereits 2014 annektierte Halbinsel Krim sowie die besetzten Teile der Gebiete Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk umfassen.



Die Europäische Union will Sanktionen gegen die Verantwortlichen für die sogenannten Referenden in den russischen kontrollierten Gebieten der Ukraine verhängen. Der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, Peter Stano, sagt in Brüssel, es werde "Konsequenzen für alle Personen haben, die an der Organisation dieser illegalen Referenden beteiligt sind". Die Abstimmungen sollten im Tagesverlauf zu Ende gehen.

Diplomaten zufolge sollen die Verantwortlichen für die "Referenden" über einen Anschluss von vier ukrainischen Gebieten an Russland auf die Sanktionsliste der EU aufgenommen werden. Damit drohen ihnen Einreisesperren, zudem wird ihr Vermögen in Europa eingefroren. Die Sanktionsliste umfasst bereits mehr als 1200 Verantwortliche in Russland und Belarus. Volker Königkrämer Ermittler haben bei Bremen die Jacht eines russischen Unternehmers durchsucht. Das bestätigt die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main auf Nachfrage. Kreisen zufolge richtete sich die Aktion gegen den russischen Oligarchen Alischer Usmanow. Bei dem Schiff handelt es sich um die Luxusjacht "Dilbar". An der Durchsuchung beteiligt waren 60 Beamtinnen und Beamte, wie aus einer Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft hervorgeht.



Die Luxusjacht war im April auf Basis der EU-Sanktionen wegen des Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine festgesetzt worden. Die mit mehr als 500 Millionen Euro angeblich teuerste Jacht der Welt wurde mit einem Verfügungsverbot belegt und darf damit "nicht mehr veräußert, vermietet oder belastet werden", wie ein Sprecher des Bundeskriminalamts (BKA) damals sagte. Festgesetzte Oligarchen-Jacht "Dilbar" hat in der Nacht Hamburg verlassen Im Zuge der Sanktionen ist die Mega-Jacht "Dilbar" in Hamburg festgesetzt worden. Nun wird sie nach Bremen gebracht. Das Schiff gehört der Schwester eines russi… Volker Königkrämer Zehntausende Russen haben seit der Teilmobilmachung des russischen Militärs vor knapp einer Woche das Land verlassen. Allein nach Kasachstan seien seit dem 21. September rund 98.000 russische Staatsbürger eingereist, teilt die Migrationsbehörde des kasachischen Innenministeriums nach Angaben der Agentur Interfax mit.



Mehr als 8000 Russen erhielten demnach eine persönliche Identifikationsnummer, die Voraussetzung für eine Registrierung und die Eröffnung von Bankkonten in dem zentralasiatischen Land ist. Seit Anfang April hätten bereits mehr als 93.000 russische Staatsbürger Identifikationsnummern und mehr als 4000 eine Aufenthaltserlaubnis für Kasachstan bekommen. Volker Königkrämer Nach Russland schließt auch Dänemark angesichts der Lecks an den Nord-Stream-Gaspipelines Sabotage nicht aus. Die drei Lecks befänden sich in einigem Abstand zueinander, sagt die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bei einem Besuch im polnischen Goleniow. Es sei daher schwer vorstellbar, dass es sich um Zufall handle. Auf die Frage von Journalisten, inwieweit es sich um Sabotage handeln könnte, antwortet sie nach Angaben der dänischen Sender DR und TV2: "Wir können das jedenfalls nicht ausschließen." Es sei aber noch zu früh, um Schlüsse zu ziehen.



Zuvor waren an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 insgesamt drei Lecks entdeckt worden. Es sei die Rede von zwei Lecks an Nord Stream 1 nordöstlich der Ostsee-Insel Bornholm sowie einem an Nord Stream 2 südöstlich der Insel, teilt die dänische Energiebehörde am Dienstag mit. Die Ursache für die Vorfälle ist noch unklar. Volker Königkrämer Nach der Teilmobilmachung in Russland für den Ukraine-Krieg hat sich die Zahl der täglich ins Nachbarland Georgien einreisenden Russen verdoppelt. "Vor vier oder fünf Tagen kamen täglich 5000 bis 6000 Russen in Georgien an", sagt der georgische Innenminister Wachtang Gomelauri. Mittlerweile sei diese Zahl auf "10.000 pro Tag" gewachsen.



Nach Angaben des örtlichen Innenministeriums bildete sich in der an Georgien grenzenden russischen Region bis Dienstag ein Rückstau von mehr als 5500 Autos, deren Insassen in das Nachbarland ausreisen wollen. In den ersten vier Monaten des Ukraine-Kriegs waren bereits fast 50.000 Russen nach Georgien geflohen, wo sie ein Jahr lang ohne Visum bleiben dürfen. Volker Königkrämer Und nocheinmal zurück zu den Lecks in den Nord-Stream-Pipelines. Der Kreml zeigt sich äußerst beunruhigt über den Druckabfall. "Das ist eine absolut nie dagewesene Situation, die einer schnellen Aufklärung bedarf", sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow, der vorerst "keine Variante" ausschließen will, explizit also auch Sabotage als Möglichkeit erachtet.



Die Behörden in Deutschland und Dänemark suchen derweil weiter nach der Ursache. Die dänische Marine und deutsche Spezialisten bemühten sich laut um Aufklärung, wie die Nachrichtenagentur DPA aus Sicherheitskreisen erfahren hat. Einiges spreche für Sabotage, für die dann angesichts des technischen Aufwands eigentlich nur ein staatlicher Akteur infrage kommen würde. Dieter Hoss Angesichts der scharfen US-Warnungen an Moskau hat der ehemalige Kremlchef Dmitri Medwedew erneut das Recht Russlands auf den Einsatz von Atomwaffen betont – "wenn das notwendig sein sollte". Das gelte in "festgelegten Fällen" und in "strikter Übereinstimmung mit den Grundsätzen der staatlichen Politik zur nuklearen Abschreckung", schreibt der Vizechef des russischen Sicherheitsrats in seinem Telegram-Kanal. Medwedew nannte folgende Voraussetzungen für die Möglichkeit eines russischen Atomschlags: " Wenn wir oder unsere Verbündeten mit solchen Waffen angegriffen werden. Oder wenn eine Aggression mit konventionellen Waffen die Existenz unseres Staates bedroht." Russland werde alles tun, damit "feindliche Nachbarn" wie die Ukraine, "die direkt von den Nato-Staaten kontrolliert wird", nicht in den Besitz von Atomwaffen gelangten, schreibt Medwedew. „ Wenn die Bedrohung für Russland eine festgelegte Gefahrengrenze überschreitet, müssen wir antworten. Ohne jemanden um Erlaubnis zu fragen, ohne lange Konsultationen. Und das ist sicher kein Bluff. " Dieter Hoss Nun äußert sich auch Moskau zu den Lecks in den Nord-Stream-Pipelines. Man sei "extrem besorgt", heißt es. Sabotage sei nicht ausgeschlossen. Zuvor hatte Polen es für nicht ausgeschlossen gehalten, dass hinter den Gaslecks eine russische Provokation steckt. Man befinde sich in einer Situation hoher internationaler Spannung, so Vize-Außenminister Marcin Przydacz in Warschau. "Leider verfolgt unser östlicher Nachbar ständig eine aggressive Politik. Wenn er zu einer aggressiven militärischen Politik in der Ukraine fähig ist, ist es offensichtlich, dass keine Provokationen ausgeschlossen werden können, auch nicht in den Abschnitten, die in Westeuropa liegen." Dieter Hoss CDU-Chef Friedrich Merz hat sich übrigens für den Gebrauch des Wortes "Sozialtourismus" entschuldigt – übrigens das "Unwort des Jahres" im Jahr 2013.



"Zu meinen Äußerungen von gestern über die Flüchtlinge aus der Ukraine gibt es viel Kritik. Ich bedaure die Verwendung des Wortes „Sozialtourismus". Das war ein… Dieter Hoss Der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew hat den vor der russischen Teilmobilmachung nach Kasachstan fliehenden Russen Schutz zugesichert. "In den vergangenen Tagen sind viele Leute aus Russland zu uns gekommen. Die meisten sind aufgrund einer ausweglosen Situation gezwungen fortzugehen", erklärt Tokajew. "Wir müssen uns um sie kümmern, für ihre Sicherheit sorgen." Es handele sich um eine "politische und humanitäre Frage", so Tokajew. Eigentlich ein Verbündeter Moskaus, ist der kasachische Staatschef seit der russischen Offensive in der Ukraine auf Distanz gegangen. Erneut verurteilt Tokajew den Konflikt. "Die territoriale Integrität eines Staates muss unveräußerlich sein, das ist ein Schlüsselprinzip", sagt er. Dieter Hoss Die dänischen Behörden haben an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 insgesamt drei Lecks entdeckt. Es sei die Rede von zwei Lecks an Nord Stream 1 nordöstlich der Ostsee-Insel Bornholm sowie einem an Nord Stream 2 südöstlich der Insel, teilt die dänische Energiebehörde mit. Im Falle von Nord Stream 1 befinde sich das eine Leck in dän