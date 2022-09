Ein großes Street-Art-Mural, das einen russischen und einen ukrainischen Soldaten in einer Umarmung zeigt, hat in Australien für Proteste gesorgt. Das Wandgemälde in Melbourne stammt von dem Künstler Peter Seaton, der sich mittlerweile für das Werk entschuldigt und es in der Nacht entfernt hat. In einem Instagramvideo erklärt er, er habe in keiner Weise die "schrecklichen Verbrechen Russlands" seit dem Beginn des Krieges entschuldigen sondern lediglich den Frieden fördern wollen. Der ukrainische Botschafter in Australien hatte zuvor auf Twitter protestiert und von einem "für alle Ukrainer beleidigenden Gemälde" gesprochen. Auch zahlreiche Organisationen in Australien kritisierten das Mural.