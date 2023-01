Die Debatte um die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine ist in vollem Gange. Wie aus den USA zu vernehmen ist, wird es vorerst keine Lieferung von F-16 Kampfjets an die Ukraine geben. Das sagte US-Präsident Joe Biden auf die Frage eines Journalisten in Washington. Die F-16 ist ein Exportschlager der USA gewesen, in zahlreichen europäischen Armeen ist das Flugzeug im Dienst. Damit steht Joe Biden an der Seite von Bundeskanzler Olaf Scholz, der grundsätzlich eine Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine ablehnt. Polen zum Beispiel würde nur zu gern neben Leopard 2-Panzern auch MiG 29-Maschinen liefern. Doch die Bundesregierung muss wie bei den Leopard-Panzern die Genehmigung erteilen, weil die Maschinen aus Beständen der Nationalen Volksarmee der DDR stammen.