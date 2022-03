Wladimir Putin, 69, russischer Präsident, hat das Riesenreich in mehr als 20 Jahren an der Macht durch zahlreiche blutige Konflikte geführt. Nach Kriegen in der russischen Nordkaukasus-Republik Tschetschenien, gegen Georgien und in Syrien ist der Angriff auf das Nachbarland bisher der folgenreichste. Putin hat dazu die Atomwaffen des Landes in besondere Kampfbereitschaft versetzen lassen.

Damit droht der frühere Geheimdienstchef auch, sollten sich die USA oder die Nato in die "militärische Spezial-Operation" einmischen. Putin lehnt es zwar ab, dort von Krieg zu reden. Aber das Wort benutzt er längst selbst. Angesichts der beispiellosen internationalen Sanktionen spricht er von einem Wirtschaftskrieg, mit dem der Westen die Rohstoffgroßmacht zerstören wolle. Trotzdem zeigt sich Putin weiter siegessicher.

