Druckabfall in Nord-Stream-Pipelines +++ EU uneins im Umgang mit russischen Kriegsdienstverweigerern +++ Die Nachrichten zu Russlands Krieg in der Ukraine im stern-Liveblog.

In den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine läuft der letzte Tag der Scheinreferenden über einen Beitritt zu Russland statt. Die Ukraine und der Westen sehen in den Zwangsabstimmungen einen Völkerrechtsbruch. Es wird erwartet, dass die Gebiete annektiert und womöglich schon an diesem Freitag von Putin zu russischem Staatsgebiet erklärt werden – mit möglicherweise weitreichenden Folgen für die Kriegsführung.

Inzwischen hat der Kreml "Fehler" bei der Umsetzung der russischen Teilmobilmachung für den Krieg in der Ukraine eingeräumt. "In der Tat gab es Fälle, in denen gegen das Dekret verstoßen wurde", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in seltener Offenheit. Angesichts der zahlreichen Ausreisen von Russen im kampffähigen Alter seien aber Grenzschließungen nicht mehr undenkbar. Die Proteste und Fluchtbewegungen dürften weitergehen.

Lesen Sie alles über die Ereignisse des 216. Kriegstages im stern-Liveblog.

Tag 216 des Krieges in der Ukraine

Der grüne Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin hat Friedrich Merz Wortwahl in der Debatte um ukrainische Flüchtlinge (siehe weiter unten) scharf kritisiert. "Wer vor einem Krieg in der Ukraine flieht, ist kein Sozialtourist", so Trittin im RTL/ntv-"Frühstart". Merz liefere mit seiner Wortwahl permanent Stichworte für den rechten Mob. Dass auch russische Kriegsverweigerer in Deutschland Asyl bekommen sollten, steht für Trittin ebenfalls außer Frage: "Wer versucht, das zu verhindern, betreibt das Geschäft des Kriegstreibers Wladimir Putin". Selbstverständlich müssten die russischen Kriegsverweigerer aufgenommen werden, "denn jeden, den wir nicht aufnehmen, den zwingt Putin mit vorgehaltener Waffe Ukrainer umzubringen", so Jürgen Trittin.

Auch mein Kollege Gernot Kramper, Rüstungsexperte des stern, glaubt nicht daran, dass Putin mit der Mobilisierung eine grundlegende Wende des Kriegsgeschehens zu seinen Gunsten erreichen kann. Das erläuert er näher in unserem Podcast "heute wichtig":



Putin unter Druck – wie die russische Mobilisierung die Wende bringen soll "Die Teilmobilisierung ist aus Sicht von Wladimir Putin ein richtiger Schritt", aber einer, der viel zu spät kommt – so sieht es der stern-Rüstungsexperte Gerno…

Auch das gehört zum Kriegs-Alltag: die nächtliche Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Der glaubt, dass Russland mit der Teilmobilisierung seine Niederlage nur herauszögern wolle. "Sie haben gefühlt, dass sie verlieren werden. Und sie versuchen einfach, diesen Moment hinauszuzögern, um zumindest etwas Aktivität an der Front zu haben", sagt Selenskyj. "Leider ist sich die russische Bevölkerung noch nicht der gesamten Brutalität der russischen Regierung gegenüber ihrem eigenen Volk bewusst", so Selenskyj weiter. Das müsse den Russen klar gemacht werden.

Kein Tag verging zuletzt, ohne dass ein Mitglied der US-Regierung Russland in deutlichen Worten davor gewarnt hat, im Ukraine-Krieg Atomwaffen einzusetzen. So auch heute: Die Konsequenzen wären "außerordentlich" und "real", so der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price im Sender CNN. Man habe dies auch Moskau sehr deutlich gemacht. "Wir haben den Russen nicht den Hauch eines Zweifels gelassen", betont Price. Die US-Regierung meine es ernst. Wie genau diese Konsequenzen aussehen würden, sagt Price aber nicht.

Putin verleiht US-Whistleblower Snowden die russische Staatsbürgerschaft

Schön, wenn man dem Gegner ohne großen Aufwand eins auswischen kann: Russlands Präsident Wladimir Putin hat dem US-Whistleblower Edward Snowden, der sich seit geraumer Zeit schon in Russland aufhält, die russische Staatsbürgerschaft gewährt.



Edward Snowden bekommt von Kremlchef Putin die russische Staatsbürgerschaft Edward Snowden hat die die russische Staatsbürgerschaft bekommen. Der Name des früheren US-Sicherheitsbeauftragten steht auf einer Liste des Kremls.

CDU-Chef Merz beklagt "Sozialtourismus" ukrainischer Flüchtlinge

CDU-Chef Friedrich Merz hat einen "Sozialtourismus" von ukrainischen Flüchtlingen nach Deutschland beklagt. In einem Bild-TV-Interview vom Montagabend sagt er: "Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge: nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine." Der Hintergrund laut Merz: Anfangs hatten Ukraine-Flüchtlinge Anspruch auf Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – seit Juni erhalten sie Grundsicherung, also die gleichen Leistungen wie etwa Hartz-IV-Empfänger. Noch größere Probleme erwartet Merz nach eigenen Worten mit Flüchtlingen aus Russland, "wenn die Bundesregierung das täte, was die Bundesinnenministerin vorgeschlagen hat, nämlich hier jetzt praktisch allen Verweigerern des Kriegsdienstes, der Mobilisierung in Russland Zugang zur Bundesrepublik Deutschland zu verschaffen". Die Union sei "strikt dagegen".

Starker Druckabfall in beiden Nord-Stream-Gaspipelines

Starker Druckabfall in beiden Nord Stream Gaspipelines – Ursachen unbekannt Beide Nord-Stream-Pipelines melden Störungen. Innerhalb von 24 Stunden haben beide derzeit ohnehin ungenutzten deutsch-russischen Gaspipelines Druckprobleme.

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!



Auch heute halten wir Sie über die Entwicklungen im Ukraine-Krieg auf dem Laufenden. Heute ist der letzte Tag, an dem die völkerrechtswidrigen Referenden in den besetzten Gebieten durchgeführt werden. Das Ergebnis wird wenig überraschend sein. Was geschah noch in der Nacht? In seiner obligatorischen Videoansprache hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gesagt, Russland zögere die unvermeidliche Niederlage nur heraus

Wladimir Putin verlieht dem US-Whistleblower Edward Snowden die russische Staatsbürgerschaft

Die EU-Staaten noch keine gemeinsame Linie im Umgang mit russischen Kriegsdienstverweigerern, die ihre Heimat verlassen wollen, gefunden

Die US-Regierung stellt zur Unterstützung der ukrainischen Strafverfolgungs- und Strafjustizbehörden eine Millionensumme bereit – insgesamt 457,5 Millionen US-Dollar (rund 474 Millionen Euro)