In Deutschland sparen Haushalte fleißig Gas - und das liegt einer Studie zufolge nicht nur am warmen Wetter. "Der temperaturbereinigte Gasverbrauch in Deutschland hat sich in Industrie und Privathaushalten in den letzten Monaten signifikant reduziert", teilt die Berliner Hertie School mit. So hätten Privathaushalte infolge der Energiekrise und des russischen Gaslieferstopps im September rund 36 Prozent weniger Gas verbraucht als sie es bei gleichen Temperaturen in einem anderen September getan hätten. In der Industrie lagen die Einsparungen demnach bei knapp 20 Prozent.