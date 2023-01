Sehen Sie im Video: Verteidigungsminister konkretisiert Lieferdatum von Leopard-Panzern an Ukraine.









STORY: Boris Pistorius (SPD), Bundesverteidigungsminister, am Donnerstag auf einem Truppenübungsplatz in Altengrabow: "Mir war es wichtig, gleich am Anfang meiner Amtszeit, also jetzt am siebten Arbeitstag, nächste Woche höre ich auf, die Tage zu zählen, die Truppe zu besuchen, ins Gespräch zu kommen mit den Soldatinnen und Soldaten. Und wo kann man das besser machen? Also am Übungsplatz hier in Altengrabow, einem der wichtigen Truppenübungsplätze, die wir haben. Hier findet viel Ausbildung statt in den Bereichen, die Sie kennen, die Sie, die ihnen vorgestellt wurden, nehme ich an. Und ich habe mit den Soldatinnen und Soldaten gesprochen. Fand die Übung sehr beeindruckend, mit dem Puma, mit der Grundvariante. Wer den Marder noch kennt, der sieht die Unterschiede sofort. Ich füge mal als persönliche Bemerkung hinzu: Als ich aufs Gelände kam und übers Gelände fuhr, hatte ich ein Déjà-vu und habe mich an meine eigene Wehrdienstzeit erinnert, vor 40 Jahren. Und ich sage es mal mit meinen Worten: Ich bin froh, bei der Truppe zu sein. Es ist ein gutes Gefühl, mit den Soldatinnen und Soldaten sprechen zu können. Und das ist auch der Grund für diesen ersten Truppenbesuch. Und ich kann sagen, es wird mit Sicherheit nicht der letzte sein." // "Deswegen ist die vorrangige Aufgabe jetzt für mich, mit der Rüstungsindustrie die Gespräche aufzunehmen und dafür zu sorgen, dass die Beschaffungszeiten deutlich verkürzt werden, da wo immer es geht oder ausgeholfen wird mit Material, was dazu geeignet ist. Insbesondere beim Thema Munition kommt natürlich die Mengenfrage dazu. Auch darüber werde ich mit der Rüstungsindustrie, wie gestern angekündigt, vermutlich schon in der nächsten Woche, wenn die Termine es mit denen zulassen, erste Gespräche führen." // "Also die Ausbildung der ukrainischen Kräfte am Marder beginnen in Kürze in Munster. Soweit ich das, soweit ich informiert bin, schon in den nächsten Tagen, also bis Ende Januar. Und für die ukrainischen Soldaten, die auf dem Leopard ausgebildet werden, wird es etwas später sein. In jedem Fall ist bei den Leoparden, wie gesagt, angepeilt, dass wir die Kompanie bis Ende März, Anfang April, auf den Tag genau kann ich es nicht sagen, dann in der Ukraine haben werden."

