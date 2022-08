Nach dem schwerem Beschuss auf die südliche Region Mykolajiw kündigt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Reaktion seiner Armee an. "Kein russischer Angriff bleibt von unseren Militärs und Geheimdienstlern unbeantwortet", sagt Selenskyj in seiner Videoansprache und berichtet von russischen Truppenverlegungen in besetzte Gebiete im Süden: "Ein Teil der russischen Kräfte wird von ihren Positionen im Osten in den Süden verlegt - in die Gebiete Cherson und Saporischschja. Aber das wird ihnen dort nicht helfen."