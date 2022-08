Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verteidigt ihren umstrittenen Bericht zur Kriegsführung der ukrainischen Armee und erklärt zugleich ihr Bedauern über dessen Auswirkungen. Amnesty hält dabei an den wichtigsten Erkenntnissen des Berichts fest. In dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht hatte Amnesty der ukrainischen Armee vorgeworfen, sich in Wohnvierteln zu verschanzen und damit Zivilisten unnötig in Gefahr zu bringen.