Die südukrainische Stadt Cherson ist am Donnerstag ukrainischen Angaben zufolge das Ziel massiver russischer Angriffe gewesen. "Allein seit Tagesbeginn hat Russland Cherson mehr als 16 Mal bombardiert, nur an einem einzigen Tag", sagt Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Laut Selenskyj sei dabei eine freiwillige Helferin in einer Station des Roten Kreuzes getötet worden. "Die Frau, die starb, war eine Sanitäterin, eine Freiwillige", so Selenskyj.





Zudem sei auch die nordukrainische Metropole Charkiw wieder Ziel russischer Artillerieangriffe geworden, während im Donbass weitergekämpft werde. "Die Besatzer werfen alles und jeden in die Offensive. Sie können unsere Armee nicht besiegen. Also zerstören sie jede Stadt und jedes Dorf physisch, so dass es keine Gebäude, nicht einmal mehr Mauern gibt, die für irgendeine Art von Verteidigung genutzt werden könnten", sagt Selenskyj.