Mit Blick auf die laufende Gegenoffensive dämpft Selenskyj einmal mehr die Erwartungen an eine schnelle Befreiung aller besetzter Gebiete. "Manche Menschen glauben, das ist ein Hollywoodfilm, und erwarten jetzt Ergebnisse. Aber so ist es nicht", sagt der Präsident dem britischen Sender BBC. "Was auf dem Spiel steht, sind Menschenleben." Insgesamt laufe der Vormarsch "langsamer als gewünscht", so Selenskyj, offenbar auch mit Blick auf die Erwartungen anderer. "Was auch immer einige wollen, einschließlich der Versuche, uns unter Druck zu setzen - bei allem Respekt: Wir werden auf dem Schlachtfeld so vorgehen, wie wir es für richtig halten."



Selenskyj fügt hinzu, dass große russische Minenfelder das Vorankommen der ukrainischen Truppen erschwerten. Insgesamt seien 200.000 Quadratkilometer durch die Russen vermint worden.