Russland hat den Donbass angeblich für sich eingenommen. Doch weil die ukrainischen Truppen fast täglich Orte und Regionen zurückerobern, verschieben sich die Grenzen. Selbst im Herzen Russlands – im Kreml – ist deshalb immer noch nicht ganz klar, wo die Grenzen der annektierten Gebiete verlaufen und wie groß Putins Reich nach den Scheinreferenden nun wirklich ist. (



Das geschah in der Nacht: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,Russland hat den Donbass angeblich für sich eingenommen. Doch weil die ukrainischen Truppen fast täglich Orte und Regionen zurückerobern, verschieben sich die Grenzen. Selbst im Herzen Russlands – im Kreml – ist deshalb immer noch nicht ganz klar, wo die Grenzen der annektierten Gebiete verlaufen und wie groß Putins Reich nach den Scheinreferenden nun wirklich ist. ( Mehr dazu, erfahren Sie hier. ) Für Wolodymyr Selenskyj steht indes fest: "Unsere Soldaten stoppen nicht. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Okkupanten von unserem Land vertrieben haben."Das geschah in der Nacht:

UN-Dringlichkeitssitzung : Vollversammlung am Montag zur völkerrechtswidrigen Annexion des Donbass

: Vollversammlung am Montag zur völkerrechtswidrigen Annexion des Donbass USA sagen Ukraine weitere Waffenlieferungen im Wert von 625 Millionen US-Dollar zu

im Wert von 625 Millionen US-Dollar zu ukrainischer Notenbankchef tritt zurück

Das wird heute wichtig:

Die ukrainischen Truppen setzen ihre Offensive im Osten und im Süden des Landes fort, um Ortschaften von der russischen Besatzung zu befreien. Zugleich dürfte Kremlchef Putin die Annexion der besetzten Teile der Gebiete Cherson, Saporischschja, Luhansk und Donezk abschließen. Er muss die von der Staatsduma und vom Föderationsrat beschlossenen Gesetze zur Integration in der Regionen in Russisches Staatsgebiet noch per Unterschrift in Kraft setzen. Danach stehen sie nach Kremlangaben offiziell unter dem Schutz der Atommacht.



Wir halten Sie an dieser Stelle über alle aktuellen Ereignisse in der Ukraine auf dem Laufenden.



Einen schönen Start in diesen Mittwoch wünscht Ihnen

Christine Leitner