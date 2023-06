Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sieht hinter dem gescheiterten Aufstand der russischen Söldnergruppe Wagner tiefe Zerwürfnisse: "Es geht um einen innenpolitischen Machtkampf in Russland, und wir mischen uns nicht ein", sagt Baerbock am Rande von Beratungen der EU-Außenminister in Luxemburg. Die Revolte erzeuge "massive Risse in der russischen Propaganda". Mit dem brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine zerstöre der russische Präsident Wladimir Putin sein eigenes Land, sagt Baerbock weiter. Es sei aber noch "unklar welche weiteren Akte in diesem Schauspiel folgen werden".



Baerbock geht nicht davon aus, dass der Machtkampf in Russland nach dem Rückzug der Söldnergruppe Wagner beendet ist. "Es ist nach wie vor unklar, was dort geschieht. Ich sage ganz klar, was dort geschieht und nicht, was dort geschah." Es sei weiterhin unklar, was mit den unterschiedlichen Akteuren in Russland passiere.