Dass Russland die Ukraine für Verbrechen an der Zivilbevölkerung verantwortlich macht, scheint absurd. Immerhin sind sind die russischen Truppen für die weitgehende Zerstörung der zivilen Infrastruktur verantwortlich - auch im Donbass. Eine Frau holt so viel wie möglich aus ihrem Haus, das durch einen russischen Luftangriff in Druschkiwka zerstört wurde. In der Ostukraine leisten ukrainische Truppen unvermindert Widerstand gegen die russischen Angriffe, doch die Situation spitzt sich immer mehr zu. Celestino Arce Lavin/ZUMA Press Wire/dpa