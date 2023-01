Noch einmal zurück zu den Panzerlieferungen: Die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat den Druck auf Kanzler Olaf Scholz (SPD) erhöht. Deutschland müsse für die Lieferung der Leopard 2 endlich die Exportgenehmigung erteilen, sagt die Bundestagabgeordnete den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zwar mute der polnische Vorstoß stark nach Wahlkampf an, innerhalb dessen nur allzu gerne Deutschland vorgeführt werde. "Wir sollten so oder so aber bereits heute, parallel zur Ausbildung ukrainischer Soldaten am Schützenpanzer Marder, mit der Ausbildung am Leopard 2 beginnen." Andernfalls verliere man kostbare Zeit.